Podcasts LGTBIQ+ que no te puedes perder: historias, memoria y cultura para escuchar con Orgullo

Hay muchas formas de celebrar el Orgullo. Una de ellas es descubrir historias que amplían la mirada y ayudan a entender mejor la lucha del colectivo LGTBIQ+. Con esa idea, seleccionamos algunos de los podcast de RNE Audio y videopodcasts de RTVE Play más destacados de la colección "Con mucho Orgullo", llenos de memoria, cultura, música y reivindicación.

COLECCIÓN "CON MUCHO ORGULLO"

Entre los imprescindibles destaca Wisteria Lane, el programa LGTBIQ+ más longevo de la radio española. A lo largo de sus episodios aborda la actualidad del colectivo, recupera historias invisibilizadas y conversa con protagonistas de la cultura, el activismo y la sociedad, convirtiéndose en una referencia para comprender la evolución de los derechos y los retos que aún quedan por delante.

Otra de las grandes apuestas es Está el horno para bollos, un podcast creado para celebrar y dar voz a las mujeres lesbianas y bisexuales. Con entrevistas, humor y conversaciones sin filtros, construye un espacio donde las experiencias compartidas ocupan el centro del relato y donde la representación deja de ser una excepción para convertirse en protagonista.

La colección también mira a la memoria que ocupa un lugar destacado en el especial Memoria LGTBIQ+, del videopodcast de Pepa Bueno, La semana, un especial que recupera voces, documentos y episodios fundamentales para entender el camino recorrido desde las primeras reivindicaciones hasta los avances actuales. Porque conocer el pasado sigue siendo una de las mejores herramientas para defender el presente.

El recorrido continúa con propuestas como ¿Entiendes?, que analiza las influencias, referentes y procesos creativos de artistas del colectivo; Reinas al aire, dedicado al universo drag y a la cultura queer; Maitino, una ficción sonora que recupera una historia de amor entre mujeres; Plurals i singulars, centrado en la diversidad desde una perspectiva social o Escala cromática, que celebra la creatividad del colectivo.

Más que una recopilación de podcasts, Con mucho Orgullo es una puerta de entrada a historias que informan, emocionan y ayudan a comprender la riqueza de una comunidad diversa. Una colección pensada tanto para quienes buscan referentes como para quienes simplemente quieren escuchar buenos relatos. Porque el Orgullo también se escucha, y cada episodio es una invitación a descubrir nuevas voces que merecen ser oídas.