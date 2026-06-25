El Congreso aprueba penalizar con hasta dos años de cárcel las 'terapias de conversión' para personas LGTBIQ+
- El Código Penal considerará estas prácticas un delito castigado con penas de seis meses a dos años de prisión
- La iniciativa ha superado el trámite en la Cámara Baja con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP)
El Congreso ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la reforma del Código Penal que penaliza las llamadas 'terapias de conversión' dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, que seguirá su tramitación en el Senado.
La iniciativa del PSOE ha superado el trámite en la Cámara Baja con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), aunque Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromis han reclamado "más ambición" para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas.
La norma propone castigar "con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión".
Hasta ahora, infracciones administrativas
Hasta ahora, esas prácticas, que ya estaban prohibidas, se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
La ley ha salido del Congreso sin incluir enmiendas que este jueves han sido rechazadas, aunque con el objetivo mayoritario de que a su paso por la Cámara Alta pueda mejorarse e incorporar nuevos avances.
El PP quiere "mejorar" la ley en el Senado
Después de abstenerse en la votación, el PP ha anunciado que prevé "mejorar" en el Senado la ley del PSOE para castigar las prácticas de conversión LGTBI+, ante la "indefinición jurídica" de los socialistas. "Estamos de acuerdo con el fondo de la reivindicación, pero no podemos aceptar la indefinición jurídica del Partido Socialista y mucho menos el retorcimiento que hacen del dolor de las víctimas, porque así creen que se aseguran mejores sitios en las carrozas del Orgullo", ha asegurado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, quien ha destacado que "siempre va a estar en contra de las terapias de conversión, de cualquier medida coercitiva que robe libertad a los ciudadanos".