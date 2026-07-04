"Hay que pelear más que nunca": fiesta, pluma y mucha reivindicación en un Orgullo LGTBIQ+ bajo un calor sofocante

"¡El calor humano supera al calor del verano!". Laura, mujer trans brasileña, vive emocionadísima su primer Orgullo LGTBIQ+ en Madrid. "Pensar que hace tan poco no podríamos estar aquí, y estar ahora tan libres, compartiendo este espacio con tanta gente de tantos sitios distintos, me llena la vida de alegría", cuenta, entre gritos para hacerse oír por encima de la batucada, y sin parar de ondear la bandera arcoíris.

Es solo una del millón de asistentes a la marcha estatal del Orgullo de este sábado, la movilización LGTBIQ+ más multitudinaria de Europa, según sus organizadores, y que este año ha vuelto a llenar de color, fiesta y reivindicación el centro de la capital.

Lo han hecho bajo un sol de justicia, desafiando el aviso naranja de la Aemet por temperaturas de hasta 37 grados, aunque ataviados perfectamente para la ocasión: pistolas de agua, abanicos, neveritas, crema solar, bañadores y bikinis e incluso ropa interior.

"El Orgullo nació para ser incómodo" Bajo la fiesta subyace también la denuncia, que este año se centra en el incremento del odio hacia el colectivo LGTBIQ+. En los últimos dos años, las agresiones físicas a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales se han triplicado, según un reciente estudio de la Federación Estatal LGTBIQ+, una de las organizadoras de la marcha junto a COGAM. Este año han convocado la marcha con el lema "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia". "Disidencia porque el Orgullo nació para ser incómodo, para molestar, para ampliar democracia y ampliar nuestros derechos. Y resistencia porque los derechos no están grabados en piedra y no nos los van a quitar", ha lanzado el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, antes del inicio de la marcha. En la misma línea se pronuncia Marian, madre, junto a otra mujer, de dos niños, y miembro de la asociación Galehi de familias LGTBIQ+. "Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que te los quiten, más aún con el auge de la extrema derecha en España y el resto de Europa", señala. También coincide Laura, la mujer trans brasileña. Cree que no hay aún un retroceso en derechos, pero alerta: "Con el fascismo batiendo las puertas, hay que pelear más que nunca, ir a la calle, enseñar nuestras fuerzas". ““ El Orgullo siempre ha ido entrelazado con la política, ya sea empujando políticas igualitarias o denunciando retrocesos. Y si en 2025 el foco estuvo en la celebración de los 20 años del matrimonio igualitario, la marcha de este año celebra la decisión de hace apenas unos días del Congreso de prohibir las falsas terapias de conversión para personas LGTBIQ+. La presidenta de FELGTBI, Paula Iglesias, ha definido a España como "muro de resistencia ante la ola reaccionaria" y ha reivindicado que "nuestra sociedad no va a resistir sino a avanzar". Ha demostrado que "en un contexto de auge del odio se puede avanzar en derechos prohibiendo las torturas" que suponen estas terapias. Las agresiones físicas contra el colectivo LGTBI+ se triplican en España desde 2024 Isabel Rubio Este año en la manifestación ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo -ausente el año pasado-, así como representantes de PSOE, PP, Más Madrid o Sumar, entre otros.

Meses para preparar el atuendo del Orgullo Pero los protagonistas de la marcha, por su colorido e ímpetu reivindicativo, son las 47 carrozas y el centenar de grupos de manifestantes. Entre ellos están "los Andréses", una pareja que lleva cinco años viviendo este es el primero como marido y marido-, y que no se toman su participación en la marcha a broma. Para preparar su vistoso atuendo, unas plumas coloridas y dos alas gigantescas, han estado entre dos y tres meses. "Cuando uno quiere hacer algo, lo hace con amor, y vale la pena", reivindican. Vienen de Colombia uno y de Honduras y otro, y la tolerancia hacia el colectivo LGTBIQ+ en España influyó a la hora de decidirse a venir a vivir aquí. "España es un país muy respetuoso; no hay discriminación. Aquí te apoyan; tú eres tú y no tienes que cohibirte", cuenta uno de ellos, que al vivir de una "comunidad cristiana", ha notado especialmente esta apertura. En mayo, la organización internacional ILGA declaró a España como el mejor país de Europa para el colectivo. Los Andreses lucen atuendo para la manifestación Á. CABALLERO Sin embargo, otros de los asistentes a la marcha recuerdan que queda mucho por hacer. Víctor es voluntario de la Fundación Eddy-G, que acoge a jóvenes víctimas de LGTBIfobia en el ambiente familiar. Proporcionan recursos, ayuda psicológica y un hogar -disponen de dos pisos en Madrid- a quienes han sido expulsados de sus hogares por su orientación sexual o identidad de género. "Tenemos 12 plazas y las solicitudes son más de 1.500", cuenta. Las solicitudes han aumentado en los últimos años, lo que demuestra que el discurso de odio se ha "empoderado" al verse reflejado en el altavoz político de la ultraderecha, considera. El Orgullo 2026 llama a la movilización ante el aumento de violencia contra el colectivo: "La calle también es nuestra" María Menéndez