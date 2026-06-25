RTVE se vuelca con el Orgullo LGTBIQ+ 2026

Con motivo del Orgullo 2026, RTVE ha preparado casi dos semanas de programación especial para reivindicar los derechos LGTBIQ+. Será una celebración de la igualdad y la diversidad con retransmisiones en directo de los principales actos, música, cine, reportajes y documentales.

Del compromiso de RTVE se ha hablado hoy en una rueda de prensa en Torrespaña, presentada por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha anunciado el próximo estreno de una campaña “en la que vais a ver a los rostros de nuestra cadena con muchísimos colores, porque para gustos, los colores, y RTVE te ofrece toda la gama para que elijas el que más te gusta”. María Eizaguirre también ha recordado que “lo que no se ve no existe, y por eso, no se trata de sacar tu orgullo estos días, sino durante todo el año”.

Sobre el especial ‘Saca tu Orgullo’, la directora de Magacines de TVE, Esther González Garín, ha destacado la gran evolución del formato en estos cinco años: “Este año queremos seguir dando sorpresas y hemos echado el resto a nivel técnico y a nivel de contenido”.

Los presentadores han expresado su orgullo y emoción por estar al frente de este especial. “Es un honor formar parte de esta visibilidad y esta pedagogía. Que se haga en RTVE nos hace mejores”, ha afirmado Aitor Albizua. Para su acompañante este año, Inés Hernand, “estar este primer año con mi amigo Aitor es increíble. Nos apetece muchísimo, van a pasar grandes personalidades del mundo LGTBIQ+ y tendremos oportunidad de reivindicar”.

En la presentación se ha hablado, además, de ‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’, que “va a contar la realidad de la historia de grandes personajes” de una manera “muy divertida” y que “va a sorprender”, según María José Rodríguez, directora general de Globomedia.

Finalmente, se ha presentado el himno ‘Sé quién eres’, la canción interpretada por participantes del Benidorm Fest 2026 que mezcla los estilos y personalidades de cada uno de ellos. Marcos Miranda, de The Quinquis, ha comentado que es “un tema distinto, súper marchoso, que mantiene la esencia de cada uno”. La canción surgió gracias a la buena relación entre los artistas. “Que todo esto se vea reflejado en una canción creo que es importante, nos sirve de excusa para estar aquí, para entender mejor lo que es el Orgullo”, ha destacado Diego Cantero (Funambulista). “Es una canción de unión, de amor, colorida”, afirma ASHA.

Algunas de las principales asociaciones LGTBIQ+ han participado en esta rueda de prensa y han agradecido a la Corporación la gran ventana que ofrece a sus reivindicaciones. “La cobertura de la manifestación nos ayuda a llegar a muchísimas partes de España”, afirma Ronny de la Cruz, presidente de COGAM. Jonás Candaosa, vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+, ha asegurado que aún “queda mucho por hacer; debemos avanzar en un pacto de Estado contra los delitos de odio”. Juan Carlos Alonso, coordinador de Madrid Orgullo (MADO), ha ofrecido el respaldo de la capital a Barcelona por su candidatura al World Pride 2023. Y desde REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI), Marta Herraiz y Óscar Muñoz han ensalzado a RTVE por su trabajo a nivel interno para concienciar y adecuar los espacios de trabajo. “Ahora sacáis vuestros colores, pero trabajáis en ello todo el año”.

Además, Alfonso Llopart, presidente de AEGAL, ha recordado que este año también se celebra Pridevisión, el gran evento musical que el 2 de julio reunirá en la Plaza de España de Madrid a artistas del Benidorm Fest e históricos de Eurovisión.

‘Saca tu Orgullo’ 2026, con Inés Hernand y Aitor Albizua El sábado 4, a las 19:00, RTVE retransmitirá por quinto año la manifestación del Orgullo de Madrid. Aitor Albizua repite como presentador y este año le acompañará Inés Hernand. Miriam Moreno, Mario Montero, Marta Medina, Sergio Recio, Clara Rivas y Cecilia Revuelta serán los reporteros en los diversos puntos del recorrido, que recogerán testimonios y narrarán los grandes momentos. Y en el set de RTVE frente al Museo del Prado los presentadores entrevistarán a activistas LGTBI, como Nerea Pérez de las Heras o Elisabeth Duval, profesionales del mundo de la cultura como Arkano, Bob Pop, Carlos Corredera y Samantha Ballantines y estrellas del deporte, así como a creadores de contenido LGTBIQ+. Aitor Albizua e Inés Hernand ‘Saca tu Orgullo 2026’ contará con un gran despliegue técnico (17 cámaras, dos cabezas calientes y un dron) para mostrar todo el recorrido entre Atocha y la Plaza de Colón en el que, un año más, desfilará la carroza de RTVE con multitud de artistas y profesionales de la Corporación.

‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’ Rodrigo Cuevas conduce este especial divulgativo, producido por RTVE en colaboración con Globomedia, basado en el podcast y libro ‘Grandes maricas de la Historia’ de Otto Mas, y que se estrenará en La 2 el miércoles 1 de julio. En él, el músico asturiano invita a la audiencia a recorrer un museo y abrir las salas que la Historia mantuvo cerradas, revelando una parte de la vida íntima, el deseo y las renuncias ocultas de 16 figuras clave. Desde Leonardo da Vinci y Cristina de Suecia a Federico II de Prusia e Isabel de Borbón-Parma, pasando por Jacinto Benavente, Hans Christian Andersen, Chavela Vargas, Miguel de Molina, Marlene Dietrich o Gloria Fuertes. Porque lo interesante no es a quién amaron, sino qué precio pagaron por amar -o por callar-. Rodrigo Cuevas Acompañarán a Rodrigo Cuevas una serie de visitantes que aportarán contexto, mirada y contraste. Entre ellos, la cantante y compositora María Peláe, el actor Luis Merlo, el polifacético Bob Pop, la periodista Valeria Vegas, la cómica Laura del Val, el filólogo Ramón Martínez y el actor y músico Ángel Ruiz. Todo ello, con la narración en off de Abril Zamora a modo de particular audioguía de este museo y con las colaboraciones de Javier Hoyos y Aitor Albizua.