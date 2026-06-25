RTVE se vuelca con el Orgullo LGTBIQ+ 2026
- Aitor Albizua e Inés Hernand presentarán ‘Saca tu Orgullo’ para retransmitir la manifestación de Madrid, en la que volverá a participar la carroza de RTVE
- La 2 estrena ‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’, con Rodrigo Cuevas
- Artistas del Benidorm Fest se han unido en el himno ‘Sé quién eres’
Con motivo del Orgullo 2026, RTVE ha preparado casi dos semanas de programación especial para reivindicar los derechos LGTBIQ+. Será una celebración de la igualdad y la diversidad con retransmisiones en directo de los principales actos, música, cine, reportajes y documentales.
Del compromiso de RTVE se ha hablado hoy en una rueda de prensa en Torrespaña, presentada por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha anunciado el próximo estreno de una campaña “en la que vais a ver a los rostros de nuestra cadena con muchísimos colores, porque para gustos, los colores, y RTVE te ofrece toda la gama para que elijas el que más te gusta”. María Eizaguirre también ha recordado que “lo que no se ve no existe, y por eso, no se trata de sacar tu orgullo estos días, sino durante todo el año”.
Sobre el especial ‘Saca tu Orgullo’, la directora de Magacines de TVE, Esther González Garín, ha destacado la gran evolución del formato en estos cinco años: “Este año queremos seguir dando sorpresas y hemos echado el resto a nivel técnico y a nivel de contenido”.
Los presentadores han expresado su orgullo y emoción por estar al frente de este especial. “Es un honor formar parte de esta visibilidad y esta pedagogía. Que se haga en RTVE nos hace mejores”, ha afirmado Aitor Albizua. Para su acompañante este año, Inés Hernand, “estar este primer año con mi amigo Aitor es increíble. Nos apetece muchísimo, van a pasar grandes personalidades del mundo LGTBIQ+ y tendremos oportunidad de reivindicar”.
En la presentación se ha hablado, además, de ‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’, que “va a contar la realidad de la historia de grandes personajes” de una manera “muy divertida” y que “va a sorprender”, según María José Rodríguez, directora general de Globomedia.
Finalmente, se ha presentado el himno ‘Sé quién eres’, la canción interpretada por participantes del Benidorm Fest 2026 que mezcla los estilos y personalidades de cada uno de ellos. Marcos Miranda, de The Quinquis, ha comentado que es “un tema distinto, súper marchoso, que mantiene la esencia de cada uno”. La canción surgió gracias a la buena relación entre los artistas. “Que todo esto se vea reflejado en una canción creo que es importante, nos sirve de excusa para estar aquí, para entender mejor lo que es el Orgullo”, ha destacado Diego Cantero (Funambulista). “Es una canción de unión, de amor, colorida”, afirma ASHA.
Algunas de las principales asociaciones LGTBIQ+ han participado en esta rueda de prensa y han agradecido a la Corporación la gran ventana que ofrece a sus reivindicaciones. “La cobertura de la manifestación nos ayuda a llegar a muchísimas partes de España”, afirma Ronny de la Cruz, presidente de COGAM. Jonás Candaosa, vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+, ha asegurado que aún “queda mucho por hacer; debemos avanzar en un pacto de Estado contra los delitos de odio”. Juan Carlos Alonso, coordinador de Madrid Orgullo (MADO), ha ofrecido el respaldo de la capital a Barcelona por su candidatura al World Pride 2023. Y desde REDI (Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI), Marta Herraiz y Óscar Muñoz han ensalzado a RTVE por su trabajo a nivel interno para concienciar y adecuar los espacios de trabajo. “Ahora sacáis vuestros colores, pero trabajáis en ello todo el año”.
Además, Alfonso Llopart, presidente de AEGAL, ha recordado que este año también se celebra Pridevisión, el gran evento musical que el 2 de julio reunirá en la Plaza de España de Madrid a artistas del Benidorm Fest e históricos de Eurovisión.
‘Saca tu Orgullo’ 2026, con Inés Hernand y Aitor Albizua
El sábado 4, a las 19:00, RTVE retransmitirá por quinto año la manifestación del Orgullo de Madrid. Aitor Albizua repite como presentador y este año le acompañará Inés Hernand.
Miriam Moreno, Mario Montero, Marta Medina, Sergio Recio, Clara Rivas y Cecilia Revuelta serán los reporteros en los diversos puntos del recorrido, que recogerán testimonios y narrarán los grandes momentos. Y en el set de RTVE frente al Museo del Prado los presentadores entrevistarán a activistas LGTBI, como Nerea Pérez de las Heras o Elisabeth Duval, profesionales del mundo de la cultura como Arkano, Bob Pop, Carlos Corredera y Samantha Ballantines y estrellas del deporte, así como a creadores de contenido LGTBIQ+.
‘Saca tu Orgullo 2026’ contará con un gran despliegue técnico (17 cámaras, dos cabezas calientes y un dron) para mostrar todo el recorrido entre Atocha y la Plaza de Colón en el que, un año más, desfilará la carroza de RTVE con multitud de artistas y profesionales de la Corporación.
‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’
Rodrigo Cuevas conduce este especial divulgativo, producido por RTVE en colaboración con Globomedia, basado en el podcast y libro ‘Grandes maricas de la Historia’ de Otto Mas, y que se estrenará en La 2 el miércoles 1 de julio. En él, el músico asturiano invita a la audiencia a recorrer un museo y abrir las salas que la Historia mantuvo cerradas, revelando una parte de la vida íntima, el deseo y las renuncias ocultas de 16 figuras clave. Desde Leonardo da Vinci y Cristina de Suecia a Federico II de Prusia e Isabel de Borbón-Parma, pasando por Jacinto Benavente, Hans Christian Andersen, Chavela Vargas, Miguel de Molina, Marlene Dietrich o Gloria Fuertes. Porque lo interesante no es a quién amaron, sino qué precio pagaron por amar -o por callar-.
Acompañarán a Rodrigo Cuevas una serie de visitantes que aportarán contexto, mirada y contraste. Entre ellos, la cantante y compositora María Peláe, el actor Luis Merlo, el polifacético Bob Pop, la periodista Valeria Vegas, la cómica Laura del Val, el filólogo Ramón Martínez y el actor y músico Ángel Ruiz. Todo ello, con la narración en off de Abril Zamora a modo de particular audioguía de este museo y con las colaboraciones de Javier Hoyos y Aitor Albizua.
‘Sé quién eres’, un himno generacional
RTVE ha reunido a las estrellas de Benidorm Fest 2026 en un tema que pretende ser el himno de una generación. Dani Ruiz, reputado productor detrás de éxitos internacionales de figuras como Abraham Mateo y miembro del jurado de la última edición de Benidorm Fest, ha sido el encargado de canalizar el talento de 10 personalidades únicas.
La arquitectura rítmica está a cargo de Marcos Miranda, bajista y compositor de The Quinquis,. A su lado, Diego Cantero (Funambulista) se encarga de la letra, que no solo aplaude el valiente cambio de rumbo creativo y la excelencia musical que ha tomado RTVE, sino que actúa como un espejo de la profunda experiencia, el crecimiento artístico y el respeto mutuo forjado en el festival.
ASHA, Atyat, Deivhook y Edu Venturo de KITAI, Ku Minerva, Dani J, Omar Martínez y Diego Cantero de Funambulista, junto a Marcos Miranda y Maxi Jeremies de The Quinquis han participado activamente en la composición de letra y música.
El tema recupera el pulso de la música negra americana de baile, con una sonoridad que rinde tributo a Michael Jackson. El carácter festivo y de aceptación de ‘Sé quién eres’ se alinea directamente con el 20º aniversario de la pionera iniciativa de visibilidad ‘Hombres con falda’ y culminará con una histórica actuación conjunta en directo la próxima semana.
Los artistas del Benidorm Fest interpretarán en directo el himno el domingo 5 de julio en el escenario de la Plaza de España, el escenario principal de MADO. La canción se encuentra ya disponible para su escucha en plataformas como Spotify o YouTube.
Además, el jueves 2 a partir de las 20:00 numerosos artistas del Benidorm Fest, como KITAI, KUVE, Lucía Pérez o K!NGDOM, actuarán en el concierto Pridevisión de la Plaza de España.
La programación se vuelca con el Orgullo
Además de los grandes eventos que sacarán a la calle el Orgullo de RTVE, todos los canales de la Corporación se vuelcan con multitud de contenidos en torno al colectivo LGTBIQ+.
Los Telediarios, el Canal 24 horas, los informativos y boletines de RNE y los magacines estarán pendientes de la actualidad, con una cobertura especial de la gran marcha de Madrid.
La 2 se volcará en los próximos días con numerosos contenidos: las películas ‘Crossing’ (esta noche) y ‘Amal’ (jueves 2); ‘Habitación en Roma’ en ‘Historia de nuestro cine’ (viernes 26); ‘La noche temática’ (sábado 27); y el documental ‘Ocaña’ de ‘Imprescindibles’ (domingo 28).
En Radio Nacional, sus grandes programas incluirán entrevistas a personalidades relacionadas con el Orgullo, como la activista Mar Cambrollé en ‘Las mañanas de RNE’, la sexóloga Ana Lombardía en ‘Las tardes de RNE’, el historiador Mikel Herrán en ‘El ojo crítico’, o la cantante Diana Navarro en ‘No es un día cualquiera’. Además, ‘De Serie’ ofrecerá el especial ‘Series con Orgullo’. Radio 5 emitirá este domingo 28 una pieza reivindicativa bajo el lema ‘A la calle con orgullo, disidencia y resistencia’. En Radio 3, ‘Efecto Doppler’ hablará con Haidar Ali Moracho de su libro ‘El espejo de dos mundos’ y dará a conocer ‘Plumas de pueblo’, un mapa de iniciativas LGTBIQ+ rurales. Y en Radio Exterior, ‘Hora América’ entrevista con el escritor chileno Alfredo Andonie por su novela ‘Serpiente’, Y ‘Tablero Global’ se volcará con los derechos LGTBIQ+.
En RTVE Play, Inés Hernand y Aitor Albizua estrenan, con David Andújar como colaborador, ‘Punto Queer’. Serán cuatro episodios especiales que se emitirán a lo largo de la semana del 29 de junio en el canal EN PLAY y que tendrán el lenguaje y la palabra como hilo conductor. Inés y Aitor recibirán la visita de invitados como Zahara, Bob Pop o Marc Biarnés (“Nosoloviernes”).
Además, ya está disponible en la plataforma la cuarta temporada del exitoso videopodcast ‘Está el horno para bollos’, con invitadas como Ana Castillo, Inma Cuesta o Chanel, así como el canal temático RTVE Orgullo, con programación ininterrumpida hasta el 6 de julio, y una portada especial Orgullo con un amplio catálogo de películas, documentales, series o videpodcast.