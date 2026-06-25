'Historia de Nuestro Cine' se suma a la celebración del Orgullo LGTBIQ+

‘Historia de Nuestro Cine’ celebra el Día Mundial del Orgullo LGTBIQ+, esta vez con la mirada puesta en la representación que las lesbianas han tenido en el cine español. Para la ocasión, el programa recupera ‘Habitación en Roma’ (Julio Medem, 2010) que presentará su director.

Tras la emisión de la película, habrá un coloquio en el que intervendrán la periodista Nerea Pérez de las Heras, que presenta el podcast ‘Está el horno para bollos’ en RTVE Play; la investigadora y escritora Lidia García, colaboradora habitual del programa ‘Cine de Barrio’ de RTVE y divulgadora en el pódcast ‘¡Ay, campaneras!’. Junto a ellas, estará Alejandro Melero, vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador habitual del programa.

Lidia García, Elena S. Sánchez, Nerea Pérez de las Heras y Alejandro Melero

‘Habitación en Roma’

Este drama protagonizado por Elena Anaya y Natasha Yarovenko cuenta la historia de dos jóvenes mujeres que se acaban de conocer y que comparten una habitación de hotel en el corazón de Roma. En esa habitación, las dos mujeres se conocen íntimamente a lo largo de la noche, y exploran y se descubren a sí mismas a lo largo del camino. Por la mañana se separarán, Alba volverá a España y Natasha a Rusia.