'Versión Española' celebra el Orgullo LGTBIQ+ con la emisión de 'Una mujer fantástica'

‘Versión Española’ se une este martes a la celebración del Orgullo LGTBIQ+ con el estreno de ‘Una mujer fantástica’. La cinta de Sebastián Lelio ganó en 2017 el Óscar a mejor película de habla no inglesa y el Goya a mejor película iberoamericana. Cayetana Guillén Cuervo conversará sobre la coproducción hispano-chilena con la periodista y guionista Valeria Vegas y el director Ian de la Rosa, que ha estrenado su primer largometraje, ‘Iván & Hadoum’, participado por RTVE.

‘Una mujer fantástica’

Marina (Daniela Vega) es una joven camarera aspirante a cantante. Orlando (Francisco Reyes), es veinte años mayor y dueño de una imprenta. Están enamorados y planean un futuro juntos. Tras una noche de fiesta y tras sentirse mal, Marina lo lleva a urgencias, pero Orlando muere al llegar al hospital. En lugar de poder hacer su duelo, Marina debe enfrentar las sospechas por su muerte. Su condición de mujer transexual supone, además, una completa aberración para la familia de Orlando. Le toca ahora luchar con todas sus fuerzas para convertirse en lo que es: una mujer fuerte, pasional... Una mujer fantástica.

Dirigida por el chileno Sebastián Lelio, ‘Una mujer fantástica’ obtuvo un abrumador éxito internacional: Óscar a mejor película de habla no inglesa, Oso de Plata al mejor guion en Berlín y Goya a mejor película iberoamericana.

En el coloquio de esta semana participarán la periodista y guionista Valeria Vegas, una de las voces más reivindicativas del actual panorama LGTBIQ+, y el cineasta Ian de la Rosa, que el pasado 12 de junio estrenaba en cines su primer largometraje, ‘Iván & Hadoum’. Premiado en la Berlinale, presenta una historia de amor entre un joven trans y una chica de origen marroquí en los invernaderos de Níjar, en Almería.

Coloquio con la periodista y guionista Valeria Vegas y el cineasta Ian de la Rosa ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

Además, su cortometraje Farrucas, fue nominado en los Goya de 2022 a mejor cortometraje de ficción tras ganar el Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión Española / SGAE, un certamen que presenta este martes los dos últimos trabajos finalistas de la Sección Oficial.