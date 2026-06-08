'Versión Española' estrena 'La casa', adaptación del aclamado cómic de Paco Roca
- El autor visita el plató del programa junto al director, Álex Montoya
- Y después, ‘Una vocal’, finalista del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE
- Este martes 9 de junio a las 22:45 en La 2 y RTVE Play
‘Versión Española’ estrena este martes la adaptación de la emotiva novela gráfica ‘La Casa’. Su autor, Paco Roca, y el director, Álex Montoya, conversarán con Cayetana Guillén Cuervo sobre este íntimo drama familiar lleno de ternura. Tras el coloquio, llega ‘Una vocal’, uno de los cortos candidatos a ganar el XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE.
‘La casa’
Tras la muerte de su padre, tres hermanos ya adultos y sus familias se reúnen en la casa de campo en la que pasaban los fines de semana y las vacaciones de su infancia. La idea es ponerla a la venta, pero durante su breve estancia, ese lugar hace aflorar recuerdos y sentimientos enterrados hace tiempo.
Para su adaptación de ‘La casa’, Álex Montoya cuenta con las interpretaciones de David Verdaguer, Luis Callejo, Olivia Molina, Óscar de la Fuente y Miguel Rellán para hablar de familia, de duelo, de recuerdos, de paso del tiempo y, de cómo, por ejemplo, un lugar, un olor o una vieja costumbre dejan huellas que duran toda la vida.
En la 39ª edición de los Premios Goya (2024), Álex Montoya y Joana M. Ortueta fueron nominados a mejor guion adaptado y Óscar de la Fuente a mejor actor de reparto.
Los mejores cortos, en ‘Versión Española’
Al terminar el coloquio, ‘Versión Española’ estrena otro de los doce trabajos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE. Esta semana llega ‘Una vocal’, de Polo Menárguez.
Amparo y Ana, madre e hija, se enfrentan a los recuerdos familiares en un lugar tan extraño e inusual como la salita de espera de un instituto anatómico forense. Allí les espera el cadáver del hombre que les ha destrozado la vida. Ha sufrido un terrible accidente y tienen que reconocerlo.
El palmarés del certamen se dará a conocer en el último programa de la temporada de ‘Versión Española’.