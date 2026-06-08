'Versión Española' estrena 'La casa', adaptación del aclamado cómic de Paco Roca

‘Versión Española’ estrena este martes la adaptación de la emotiva novela gráfica ‘La Casa’. Su autor, Paco Roca, y el director, Álex Montoya, conversarán con Cayetana Guillén Cuervo sobre este íntimo drama familiar lleno de ternura. Tras el coloquio, llega ‘Una vocal’, uno de los cortos candidatos a ganar el XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE.

‘La casa’

Tras la muerte de su padre, tres hermanos ya adultos y sus familias se reúnen en la casa de campo en la que pasaban los fines de semana y las vacaciones de su infancia. La idea es ponerla a la venta, pero durante su breve estancia, ese lugar hace aflorar recuerdos y sentimientos enterrados hace tiempo.

01.46 min RTVE.es estrena el tráiler final de 'La casa', la adaptación de Álex Montoya de la novela gráfica de Paco Roca

Para su adaptación de ‘La casa’, Álex Montoya cuenta con las interpretaciones de David Verdaguer, Luis Callejo, Olivia Molina, Óscar de la Fuente y Miguel Rellán para hablar de familia, de duelo, de recuerdos, de paso del tiempo y, de cómo, por ejemplo, un lugar, un olor o una vieja costumbre dejan huellas que duran toda la vida.

En la 39ª edición de los Premios Goya (2024), Álex Montoya y Joana M. Ortueta fueron nominados a mejor guion adaptado y Óscar de la Fuente a mejor actor de reparto.