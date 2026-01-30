'Versión Española' emite 'El cover', comedia musical dirigida por Secun de la Rosa

‘Versión Española’ofrece este domingo ‘El cover’, debut en la dirección de Secun de la Rosa tras una larga trayectoria como actor, autor y director teatral. Una comedia musical protagonizada por Àlex Monner, Carolina Yuste y Marina Salas.

Ambientada en el vibrante verano de Benidorm, ‘El cover’ habla de unos jóvenes que intentan ganarse la vida imitando a cantantes famosos en hoteles y bares repletos de turistas. Una historia luminosa sobre juventud, música y segundas oportunidades.

Secun de la Rosa en 'Versión Española' ROBERTO MORENO MOYA RTVE

Junto a Àlex Monner, Carolina Yuste y Marina Salas, figuran en el reparto nombres como Juan Diego, Carmen Machi, Susi Sánchez, María Hervás y Raúl Jiménez.

Para hablar de la cinta, Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en el plató a Secun de la Rosa y a Àlex Monner.