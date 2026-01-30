'Versión Española' emite 'El cover', comedia musical dirigida por Secun de la Rosa
- En plató, con Cayetana Guillén Cuervo, su director junto al protagonista, Àlex Monner
- Domingo 1 de febrero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’ofrece este domingo ‘El cover’, debut en la dirección de Secun de la Rosa tras una larga trayectoria como actor, autor y director teatral. Una comedia musical protagonizada por Àlex Monner, Carolina Yuste y Marina Salas.
Ambientada en el vibrante verano de Benidorm, ‘El cover’ habla de unos jóvenes que intentan ganarse la vida imitando a cantantes famosos en hoteles y bares repletos de turistas. Una historia luminosa sobre juventud, música y segundas oportunidades.
Junto a Àlex Monner, Carolina Yuste y Marina Salas, figuran en el reparto nombres como Juan Diego, Carmen Machi, Susi Sánchez, María Hervás y Raúl Jiménez.
Para hablar de la cinta, Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en el plató a Secun de la Rosa y a Àlex Monner.
‘El cover’
Dani (Àlex Monner) ha heredado de su familia el amor por la música y también el miedo al fracaso. Un miedo que le paraliza tanto que prefiere trabajar de camarero antes que malvivir de su sueño. Como cada verano, Benidorm se llena de artistas dispuestos a cantar en bares y salas de fiesta. Así conoce a Adele (Marina Salas), una cantante de covers que le va a descubrir el amor, la lucha de los cantantes anónimos y otra manera de entender el arte.