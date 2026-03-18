El chef Mario Sandoval, invitado esta semana en 'Plano General'

El chef madrileño Mario Sandoval es el invitado de 'Plano General', el programa de entrevistas que dirige y presenta Jenaro Castro en La 2. El dueño, junto a sus dos hermanos, del restaurante 'Coque', con dos estrellas Michelin, permitió entrar al equipo del programa en su cocina, su comedor y su bodega. Sandoval se muestra como un filósofo de los fogones que rinde homenaje a la "excelencia de los productos españoles en los que el jamón es la bandera de España y el vino el alma del cuerpo".

Mario Sandoval explica que "en la vida hay que fracasar, porque cuando una puerta se cierra otra se abre", y confiesa "tener miedo a no estar a la altura cuando le visita un cliente exigente", como el presidente francés Emmanuel Macron o la actriz Penélope Cruz. Para Sandoval, "la infancia es la columna vertebral de una persona y el éxito de la vida es el camino". El chef madrileño cree que "la política debe representarnos a todos", mientras que "la democracia le sabe a concordia y respeto".

Mario Sandoval, invitado de 'Plano General'

Mario Sandoval señala que "cuando ves las orejas al lobo y sales de tu zona de confort es cuando das tu mejor versión". Sandoval se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados, en la que participa Ramón Freixa, otro prestigioso cocinero y amigo de Sandoval), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado nos deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).