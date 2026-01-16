Enlaces accesibilidad
'VersiÃ³n EspaÃ±ola' estrena 'Mamacruz', protagonizada por Kiti MÃ¡nver

  • Cayetana Guillén Cuervo recibe a su protagonista y a la directora de la cinta, Patricia Ortega
  • Domingo 18 de enero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
Kiti MÃ¡nver, Cayetana GuillÃ©n Cuervo y Patricia Ortega en 'VersiÃ³n EspaÃ±ola' RTVE
Noche de estreno en ‘Versión Española’ con ‘Mamacruz’, de Patricia Ortega. Un largometraje protagonizado por Kiti Mánver que bucea en la sexualidad femenina y en una realidad invisible: el deseo de las mujeres en la edad madura.

Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en plató a Kiti Mánver y Patricia Ortega, actriz protagonista y directora de la película.

Kiti Mánver protagoniza 'Mamacruz' RTVE

‘Mamacruz’

Cruz (Kiti Mánver) es una abuela que lleva muchos años sin saber lo que es un orgasmo. Navegando por Internet, empieza a sentir de nuevo deseos y sensaciones que tenía más que olvidadas. Devota de sus creencias religiosas, empieza a preguntarse cómo compaginar su religiosidad con este nuevo despertar sexual tan inesperado.

