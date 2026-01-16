'VersiÃ³n EspaÃ±ola' estrena 'Mamacruz', protagonizada por Kiti MÃ¡nver
- Cayetana Guillén Cuervo recibe a su protagonista y a la directora de la cinta, Patricia Ortega
- Domingo 18 de enero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
PRENSA RTVE
Noche de estreno en ‘Versión Española’ con ‘Mamacruz’, de Patricia Ortega. Un largometraje protagonizado por Kiti Mánver que bucea en la sexualidad femenina y en una realidad invisible: el deseo de las mujeres en la edad madura.
Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en plató a Kiti Mánver y Patricia Ortega, actriz protagonista y directora de la película.
‘Mamacruz’
Cruz (Kiti Mánver) es una abuela que lleva muchos años sin saber lo que es un orgasmo. Navegando por Internet, empieza a sentir de nuevo deseos y sensaciones que tenía más que olvidadas. Devota de sus creencias religiosas, empieza a preguntarse cómo compaginar su religiosidad con este nuevo despertar sexual tan inesperado.