'VersiÃ³n EspaÃ±ola' estrena 'Mamacruz', protagonizada por Kiti MÃ¡nver

Noche de estreno en ‘Versión Española’ con ‘Mamacruz’, de Patricia Ortega. Un largometraje protagonizado por Kiti Mánver que bucea en la sexualidad femenina y en una realidad invisible: el deseo de las mujeres en la edad madura.

Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en plató a Kiti Mánver y Patricia Ortega, actriz protagonista y directora de la película.

Kiti Mánver protagoniza 'Mamacruz' RTVE