‘Versión Española’estrena ‘Érase una vez en Euskadi’, opera prima de Manu Gómez que recorre, desde la mirada de cuatro niños de 12 años, la Euskadi de los años 80 “que tanta huella dejó en aquellos que la vivimos”, en palabras del director.

“Un retorno a mi infancia y a las calles que me vieron crecer”, añade Manu Gómez sobre la película protagonizada por Asier Flórez, Aitor Calderón, Miguel Rivera y Hugo García junto a intérpretes como Marián Álvarez, Luis Callejo, Vicente Romero, Ruth Díaz, Yon González o Pilar Gómez.

Para hablar de la película, Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en el plató a su director y a Aitor Calderón y Pilar Gómez.

04.51 min Días de Cine - 'Érase una vez en Euskadi'