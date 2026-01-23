'Versión Española' estrena 'Érase una vez en Euskadi'
- Cayetana Guillén Cuervo recibe a Manu Gómez, director de la película, y a los intérpretes Aitor Calderón y Pilar Gómez
- Domingo 25 de enero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’estrena ‘Érase una vez en Euskadi’, opera prima de Manu Gómez que recorre, desde la mirada de cuatro niños de 12 años, la Euskadi de los años 80 “que tanta huella dejó en aquellos que la vivimos”, en palabras del director.
“Un retorno a mi infancia y a las calles que me vieron crecer”, añade Manu Gómez sobre la película protagonizada por Asier Flórez, Aitor Calderón, Miguel Rivera y Hugo García junto a intérpretes como Marián Álvarez, Luis Callejo, Vicente Romero, Ruth Díaz, Yon González o Pilar Gómez.
Para hablar de la película, Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del espacio de cine de La 2, recibirá en el plató a su director y a Aitor Calderón y Pilar Gómez.
‘Érase una vez en Euskadi’
Verano de 1985, Euskadi. Un grupo de niños de 12 años crece en una sociedad convulsa lastrada por el terrorismo. El colegio ha terminado y las esperadas vacaciones transcurren por un laberinto de paredes donde rebotan las pelotas de goma y los sueños de libertad.