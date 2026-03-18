RTVE prende el fin de Fallas con el especial 'Nit de la Cremà'

Las Fallas 2026 vivirán su gran noche de despedida en RTVE con la retransmisión en directo del ‘Especial Nit de la Cremà’ desde València. El programa, realizado por los profesionales del Centro Territorial de RTVE de la Comunitat Valenciana, podrá seguirse en directo este jueves 19 de marzo a partir de las 22:20 horas.

El programa lo conducirán desde la Plaza del Ayuntamiento de València los periodistas de RTVE Comunitat Valenciana Carolina Salvador y Carlos Conde. Acompañados del historiador Josep Lluís Marín, comentarán la cremà de la falla municipal, que cuenta con Charlie Chaplin vestido de uniforme militar como ninot central de un monumento contra la guerra, en cuya base puede leerse la palabra hope (esperanza).

Falla del Ayuntamiento de València 2026 José Jordán/AFP

Entre los invitados, estarán los artistas responsables de esta falla, Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer, pero también pasarán por el programa especial la alcaldesa de València, María José Català, la Fallera Mayor 2026, Carmen Prades, y el jefe de Bomberos de la capital, Quique Gisbert.

Durante la noche, RTVE se trasladará a diversos puntos de interés para mostrar en directo cómo se vive la fiesta, como los alrededores de la plaza del Ayuntamiento o la falla Convento Jerusalén, galardonada con el primer premio de la Sección Especial este 2026.

Falla Convento Jerusalén, ganadora del primer premio de la Sección Especial 2026 EFE/Biel Aliño

También habrá espacio para conocer la historia de los monumentos falleros más antiguos de València, que datan de finales de la década de 1920 y principios de 1930, así como hacer un recorrido por las históricas retransmisiones de la Nit de la Cremà, repasar las anécdotas más curiosas y las caras conocidas que se han encargado de presentar esta noche única a lo largo de los años.

La Nit de la Cremà y los días grandes de las Fallas tendrán protagonismo estos días en los Telediarios, el Canal 24 horas, Radio Nacional de España e informativos del Centro Territorial.