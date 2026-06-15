'Versión Española' recibe a Antonio de la Torre, protagonista de 'Entre la vida y la muerte'
- Y después, los dos últimos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE: ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’ y ‘California’
- Este martes 16 de junio a las 22:20 horas en La 2 y RTVE Play
Antonio de la Torre presenta en ‘Versión Española’ la película ‘Entre la vida y la muerte’, un thriller policiaco coproducido entre Bélgica, España y Francia donde interpreta a un conductor de metro que presencia un suicidio. Tras el coloquio con Cayetana Guillén Cuervo, se estrenarán los dos últimos cortos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE: ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’ y ‘California’.
‘Entre la vida y la muerte’: Antonio de la Torre brilla en la oscuridad
Antonio de la Torre da vida al enigmático Leo Castañeda, un conductor de metro español afincado en Bruselas que asiste al traumático suicidio de un joven en su turno de trabajo. La búsqueda de respuestas a este impactante suceso conduce a Leo a una peligrosa investigación y a enfrentarse a su propio pasado.
El actor malagueño es el protagonista absoluto de esta trepidante historia de cine negro y de una trama criminal en la que también se ven envueltos una joven policía interpretada por Marine Vacth y un comisario que encarna Olivier Gourmet. Rodada en la Bruselas más nocturna y subterránea, ‘Entre la vida y la muerte’ tiene el aliciente de escuchar a Antonio de la Torre hablar en francés.
Los mejores cortos, en ‘Versión Española’
Esta semana, ‘Versión Española’ presenta los dos últimos cortos de los doce finalistas de la Sección Oficial del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE: ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’, de Alfonso y Manuel Bernal, y ‘California’, de Emmanuel Medina. El palmarés se anunciará en el último programa de la temporada.
En ‘California’, tras la muerte de su madre, Cipri se hace cargo del negocio familiar: el Hostal California. Allí conoce a Maribel, una huésped con el corazón roto. Ambos intentan sobrellevar su dolor mientras la vida en el hostal sigue su curso.
‘Los murciélagos han abandonado el campanario’ cuenta la historia de un viejo vampiro cineasta y sus cinco discípulos, que conviven en una oscura y solitaria morada escondida en el bosque. La noche del cumpleaños del vampiro, durante el desayuno nocturno, éste les comunica su último deseo: rodar un plano al que nunca se ha enfrentado, la salida del sol, esa misma noche.