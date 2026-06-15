'Versión Española' recibe a Antonio de la Torre, protagonista de 'Entre la vida y la muerte'

Antonio de la Torre presenta en ‘Versión Española’ la película ‘Entre la vida y la muerte’, un thriller policiaco coproducido entre Bélgica, España y Francia donde interpreta a un conductor de metro que presencia un suicidio. Tras el coloquio con Cayetana Guillén Cuervo, se estrenarán los dos últimos cortos finalistas del XXIII Concurso Iberoamericano de Cortometrajes Versión española/ SGAE: ‘Los murciélagos han abandonado el campanario’ y ‘California’.

‘Entre la vida y la muerte’: Antonio de la Torre brilla en la oscuridad Antonio de la Torre da vida al enigmático Leo Castañeda, un conductor de metro español afincado en Bruselas que asiste al traumático suicidio de un joven en su turno de trabajo. La búsqueda de respuestas a este impactante suceso conduce a Leo a una peligrosa investigación y a enfrentarse a su propio pasado. El actor malagueño es el protagonista absoluto de esta trepidante historia de cine negro y de una trama criminal en la que también se ven envueltos una joven policía interpretada por Marine Vacth y un comisario que encarna Olivier Gourmet. Rodada en la Bruselas más nocturna y subterránea, ‘Entre la vida y la muerte’ tiene el aliciente de escuchar a Antonio de la Torre hablar en francés.