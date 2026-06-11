Ian de la Rosa estrena 'Iván & Hadoum': "Quería hacer una historia donde ser trans no fuera un conflicto"

Tras su éxito en los festivales de Berlín, donde consiguió el prestigioso Teddy Award, y de Málaga, donde ganó dos Biznagas de Plata (Premio Especial del Jurado y Mejor Guion), además de una Mención Especial para su protagonista, Silver Chicón, la película Iván & Hadoum ya es una de las cintas españolas imprescindibles de este 2026. Una historia de amor ambientada en Nijas e inspirada en Romeo y Julieta, que esta protagonizada por el artista multidisciplinar Silver Chicón y la artista hispano-marroquí Herminia Loh Moreno. Cuenta con la participación de RTVE.es y llega a los cines este viernes 12 de junio.

Iván & Hadoum cuenta la historia de Iván, un hombre trans que trabaja como carretillero en los almacenes de unos invernaderos de Nijar. Contra todo pronóstico, se enamora de Hadoum, una compañera hispano-marroquí de la cinta envasadora. Pero sus respectivas familias se opondrán a ese amor.

01.32 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Iván & Hadoum', una película premiada en los festivales de Berlín y Málaga

La película va derribando los prejuicios hasta quedarse en la historia de amor de los protagonistas. “Si, esa fue siempre mi intención –nos comenta Ian-. Yo quería hacer una historia donde ser trans no fuese un conflicto ni un trauma, sino que fuese un rasgo más del personaje. Algo incluso maravilloso que te permite, como yo lo vivo, transitar y elegir un montón de cosas que si no transitas no te las planteas, simplemente porque se han pactado cuando naces”.

“Quería deconstruir todo eso –continúa-, porque, aunque pueda resultar duro, es la única forma de tener la oportunidad de poder elegir qué persona quieres ser. El personaje de Iván comienza con un montón de capas laborales, familiares, de clase social… Por ejemplo, explicamos bien su entorno para poder entender la presión que sufre y cómo llega a ese dilema de hasta dónde puedo traicionarme a mí mismo o traicionar el amor que siento por la persona que me está haciendo crecer, que me está queriendo como soy y que yo quiero como es. También por una aspiración de clase que es tener cuarto propio, dentro de su casa, para poder tener un poco de intimidad”.

30.06 min Días De Cine: Entrevista completa con Ian de la Rosa

“Además –añade el realizador-, como hombre de la familia en un sistema capitalista, está obligado a proveer, a ganar dinero para dar una vida mejor a esa familia que tampoco es normativa, porque está formada por una hermana, dos hermanos, dos sobrinos, hijos y la madre que duerme en el salón. No es una familia normativa pero cada vez hay más así”.

En cuanto al estupendo recibimiento de la película en esos festivales de Berlín y Málaga, Ian nos confiesa: "Estamos muy contentos porque es una película muy deseada, muy peleada. Me siento muy contento y muy privilegiado”.

La película nace de dos cortometrajes de Ian La idea de la película nace de los cortometrajes Victor XX (estrenado en Cannes en 2015), donde Ian reflejaba cuestiones de su identidad como hombre trans, y Farrucas (nominado al Goya), donde exploraba la inmigración de su Níjar natal. “Cuando hice mi cortometraje de final de carrera me planteé por primera vez cómo sería hacer una historia de amor en este contexto. Y ahora vuelvo con unos personajes que no son los del corto, pero que podrían ser un reflejo de ellos con diez años más. Ellos han crecido y yo también, porque todos los proyectos que he hecho me han hecho crecer de alguna manera”, nos explica Ian. En cuanto a cómo ha cambiado la percepción de la sociedad sobre los trans en estos últimos diez años, Ian nos comenta: “Creo que el cortometraje Víctor XX ayudó a mucha gente a cambiar su mirada sobre las personas trans. Pero la industria no estaba ahí todavía para poder hacer esta película, por ejemplo”. “Esta película ha surgido cuando tenía que surgir –continúa-. Cuando todo el mundo estaba preparado para que llegase. Me parece que es un hito que, en 2026, y en este Festival de Málaga, haya tres películas con personajes trans masculinos delante o detrás de la cámara. Tenemos que luchar porque eso no sea la excepción sino la regla. Porque una vez que hemos conquistado estos espacios que se nos habían negado, que ya no somos invisibles cinematográficamente hablando, ahora debemos proteger esta visibilidad”. Sobre que la historia esté ambientada en Níjar, Ian nos comenta: “Yo soy de pueblo, me he criado allí. Yo me fui pronto, pero quería que el personaje de Iván no sufriera ese exilio, que se hubiera quedado en su pueblo. En mi pueblo conozco a cuatro o cinco personas LGTB que se han quedado, que han desarrollado sus vidas en diferente grado, y eso me parece muy potente. Por eso quería retratarlo. Al igual que quería retratar el racismo que sufre el personaje de Hadoum que, a pesar de haber nacido y haberse criado allí se la señala como extranjera”. “Y también se la señala por haber vivido su vida sexual plenamente y en libertad –concluye el director-. Eso genera unos prejuicios, especialmente en la mujer,, y una misoginia y un machismo que todos conocemos. Y en este círculo tan pequeño del pueblo a Hadoum casi no la dejan respirar, es muy asfixiante para ella”. 03.02 min Somos cine - 'Iván y Hadoum', la revolución del deseo y el amor