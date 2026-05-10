RTVE.es estrena el tráiler de 'Iván & Hadoum', una película premiada en los festivales de Berlín y Málaga

RTVE.es estrena el tráiler de Iván & Hadoum, la esperada ópera prima de Ian de la Rosa, protagonizada por el artista multidisciplinar Silver Chicón y la también artista musical Hermina Loh. Una película que obtuvo el prestigioso Teddy Award (convirtiendo a Ian de la Rosa en el segundo director español de ficción en lograrlo desde que Pedro Almodóvar lo hiciera en 1987 con La ley del deseo) del Festival de Berlín, y dos Biznagas de Plata (Premio Especial del Jurado y Mejor Guion), del último Festival de Málaga, además de una Mención Especial para su protagonista, Silver Chicón. Una cinta participada por RTVE, que llegará a los cines el 12 de junio.

La película cuenta la historia de Iván, un hombre trans que trabaja como carretillero en los almacenes de unos invernaderos al sur de Europa. Contra todo pronóstico, se enamora de Hadoum, una compañera hispano-marroquí de la cinta envasadora. Pero sus respectivas familias se opondrán a ese amor.

Una historia de amor contemporánea entre playas, desiertos e invernaderos con el mar de plástico almeriense como telón de fondo que explora, a través de la relación entre sus dos protagonistas, cuestiones como la identidad, la herencia familiar y la conquista del cuerpo propio a través del amor.

Iván & Hadoum es una producción de Stefan Schmitz y Emilia Fort para Avalon junto con Jose Alba y Odile Antonio-Baez para Pecado Films, Carlotta Schiavon para Vayolet e Iván & Hadoum AIE, en coproducción con Roshanak Khodabakhsh y Jan Krüger para Port au Prince (Alemania) y Flavia Biurrun y Hubert Toint para Saga Film (Bélgica).

Con la participación de RTVE, Canal Sur y Movistar Plus+, con la financiación del ICAA y el apoyo de la Junta de Andalucía, ICEC y Eurimages, en coproducción con ZDF en asociación con ARTE y BNP Paribas Fortis Film Finance, con el apoyo de Europa Creativa MEDIA, en asociación con Indie Sales, con la financiación del Instituto de Crédito Oficial y con el apoyo del Tax Shelter del Gobierno Belga.

La película llegará a los cines el 12 de junio de 2026 de la mano de AVALON.