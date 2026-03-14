'Yo no moriré de amor' gana la Biznaga de Oro y dos de Plata para los actores Júlia Mascort y Tomás del Estal

La película Yo no moriré de amor, ópera prima de Marta Matute, ha triunfado en esta 29 edición del Festival de Málaga al conseguir la Biznaga de Oro a la mejor película y otras dos de Plata para dos de sus protagonistas, la también debutante Júlia Mascort (mejor actriz) y el veterano Tomás del Estal (mejor actor secundario). Además, la película ha conseguido el Premio Feroz Puerta Oscura 2026 al mejor largometraje de sección oficial a concurso.

Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa, que venía de ganar el Teddy Award a la mejor película del Festival de Berlín, ha conseguido las Biznagas de Plata del jurado y al mejor guion, además de una mención especial del jurado para su protagonista, Silver Chicón.

Tanto Yo no moriré de amor, como Iván y Hadoum son óperas primas.

La cinta Pioneras, sólo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz, ha ganado la Biznaga de Plata que otorga el público. Las tres películas mencionadas cuentan con la participación de RTVE.

En cuanto a las películas latinoamericanas, la mexicana El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso, ha logrado la Biznaga de Oro a la mejor película iberoamericana y la de Plata a la menor dirección. Mientras que Hangar Rojo (coproducción entre Chile, Argentina e Italia), ha conseguido cuatro galardones: mejor interpretación masculina para Nicolás Zárate, mejor montaje, el premio del jurado de la crítica y el del público 'El País'.

Fotograma de 'El jardín que soñamos'

'Yo no moriré de amor', una historia autobiográfica La película Yo no moriré de amor narra la historia de Claudia (Júlia Mascort), que, a los 18 años ve su vida completamente trastocada por la enfermedad de su madre. Entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, Claudia busca un modo de habitar esa nueva realidad, que transformará los vínculos entre toda la familia. “Es una historia autobiográfica -nos contaba Marta-. Cuando yo tenía 18 años, a mi madre le detectaron una demencia frontotemporal (DTF). Y ahora mismo mi padre también sufre demencia. Por eso, la película es una historia sobre la identidad. Porque la protagonista también está buscando su propia identidad”. Marta Matute: "Quiero que 'Yo no moriré de amor' sea como un abrazo, que tenga un efecto calmante" Jesús Jiménez

'Iván & Hadoum' se inspira en 'Romeo y Julieta' Iván & Hadoum se inspira en Romeo y Julieta para contarnos la historia de Iván, un hombre trans que trabaja como carretillero en los almacenes de unos invernaderos al sur de Europa. Contra todo pronóstico, se enamora de Hadoum, una compañera hispano-marroquí de la cinta envasadora. Pero sus respectivas familias se opondrán a ese amor. "Quería hacer una historia donde ser trans no fuese un conflicto ni un trauma, sino que fuese un rasgo más del personaje -nos comentaba el director-. Algo incluso maravilloso que te permite, como yo lo vivo, transitar y elegir un montón de cosas que si no transitas no te las planteas, simplemente porque se han pactado cuando naces”. Ian de la Rosa: "Queríamos que la historia de amor de 'Iván & Hadoum' estuviera por encima de todo" Jesús Jiménez

'Pioneras', la historia del primer equipo de fútbol femenino español Pioneras: solo querían jugar, de Marta de Lope Díaz, cuenta la historia del primer equipo de fútbol femenino español que, a principios de los años 70 se atrevió a jugar a pesar de que fueron ninguneadas, cuestionadas y perseguidas. “En aquellos años había un sentimiento de que el único cometido de las mujeres era ser esposa y ama de casa. Y no querían que saliera de ahí. Por eso esta película es mucho más que la historia de una hazaña deportiva", nos contaba la directora. 'Pioneras', la historia del primer equipo de fútbol femenino llega a Málaga el Día de la Mujer Jesús Jiménez La gala de clausura del Festival de Málaga se emitirá este sábado a las 20:00 horas en La 2 y RTVE Play. El año que viene el Festival de Málaga celebrará su 30 aniversario en la edición más tempranera de la historia, ya que tendrá lugar del 26 de febrero al 7 de marzo de 2027. El cine participado por RTVE conquista el Festival de Málaga con la Biznaga de Oro para 'Yo no moriré de amor'