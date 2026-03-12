Marta Matute: "Quiero que 'Yo no moriré de amor' sea como un abrazo, que tenga un efecto calmante"

Basándose en su propia experiencia familiar, Marta Matute ha presentado su primera película en el 29 Festival de Málaga: Yo no moriré de amor, que narra la historia de Claudia (Júlia Mascort), que, a los 18 años ve su vida completamente trastocada por la enfermedad de su madre. Entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, Claudia busca un modo de habitar esa nueva realidad, que transformará los vínculos entre toda la familia. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que se estrenará en cines del 8 de mayo.

Una de las películas mejor recibidas del festival, que Marta nos confiesa que: “Es una historia autobiográfica. Cuando yo tenía 18 años, a mi madre le detectaron una demencia frontotemporal (DTF). Y ahora mismo mi padre también sufre demencia. Por eso, la película es una historia sobre la identidad. Porque la protagonista también está buscando su propia identidad”.

Fotograma de 'Yo no moriré de amor'

“Mi principal motivación para hacer la película -añade la directora y guionista-, parte de querer acompañar a las personas que estaban viviendo situaciones parecidas. Porque en aquel momento nadie de mi entorno ni de mi edad estaba viviendo algo similar. Y aunque tenía muchos amigos me sentía inevitablemente muy sola, porque ninguno de ellos estaba pasando por lo mismo que yo”.

“En ese momento -añade la directora-, descubrí la palabra disociación y, de hecho, fue entonces, cuando mi madre estaba enferma, cuando tomé las mejores decisiones de mi vida: Estudié comunicación audiovisual, me decidí a estudiar interpretación, hice teatro amateur… En la película quería mostrar eso y cómo una persona joven podía enfrentarse a la enfermedad y los cuidados”.

“Para mí era importante mostrar esos momentos en los que también te sientes más frustrada, en los que quieres que todo se termine. Cuando no quieres estar ahí y culpas al familiar enfermo… Y cuando tienes esa rabia, provocada por la impotencia, que te lleva a discutir con todo el mundo. Y luego te sienes fatal. Por eso quiero que Yo no moriré de amor sea como un abrazo para todas las personas que han pasado o están pasando por lo mismo. Quiero que tenga un efecto calmante, como si te cogiera de la mano”, concluye Marta.

Fotograma de 'Yo no moriré de amor'

“Morir de amor por esa persona” Sobre la evolución de esa familia, Marta Matute nos comenta: “Al principio es inevitable que se cree mucha tensión, porque estamos todos atravesando por los mismos sentimientos: rabia, frustración… Pero, al final, lo que cuenta la peli es cómo esa familia se empieza a mirar de otra manera, como paso con la nuestra. Yo pensaba que no tenía nada que ver con mi padre ni con mis hermanas. Y mi madre me caía fatal” “Pero a raíz de la enfermedad –añade la realizadora-, empecé a empatizar con ellos como nunca antes. Porque todos estábamos atravesando por lo mismo. Y veía a mí madre tan frágil y vulnerable, que me resultó inevitable no morir de amor por ella”. “Y aunque la historia no se centra en ese deterioro de mi madre –continúa Marta-, también me parecía importante mostrar como esa madre exigente del principio va desapareciendo y transformándose en una cosa mucho más tierna, que es algo que tiene la enfermedad. Yo quería mostrar cómo, ese toro de madre que vemos al principio se transforma. Dicen que con estas enfermedades degenerativas aparece nuestra verdadera personalidad. Y en el caso de mi madre, esa persona tan potente se convirtió en algo muy tierno. Y, con su interpretación, Sonia Almarcha ha reflejado muy bien eso en la película”. Fotograma de 'Yo no moriré de amor'

El teatro fue un bálsamo para ella Para Marta Matute el Teatro fue un auténtico bálsamo: “Era una manera de meterte en otros personajes, de vivir otras vidas. Me gustaba esta profesión, que no elegí por la enfermedad de mi madre, porque también me encontré con un círculo de amigos con mis mismas inquietudes. Eso se ve en una parte de la película”. “A mí me encanta el teatro –añade-, y también encontré un lugar en el que sentía que me valoraban, que era buena en algo. También me vino bien porque entré con unas emociones muy profundas a una edad muy joven. Y eso me sirvió para entender a los personajes más complejos. Creo que esa experiencia personal me hizo mejor actriz y directora”. Marta nos confiesa que hacer esta película también ha sido terapéutico para ella: “No tenía esa intención, pero lo que me ha pasado es que tenía como una losa encima, como que lo que le pasó a mi madre me puede pasar a mí y, tras hacer la película no lo he vuelto a pensar, así que sí, rodar la película ha sido algo energético que me ha cambiado. Porque no he vuelto a tener esos pensamientos negativos”. Marta Matute y Júlia Mascort durante el rodaje de 'Yo no moriré de amor'