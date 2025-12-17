'Iván & Hadoum', ópera prima de Ian de la Rosa, se estrenará en el Festival del Berlín

El Festival de Berlín 2026 comienza a desvelar su programación y hay presencia española: Iván & Hadoum, ópera prima de Ian de la Rosa, se estrenará en dentro de la sección Panorama, según ha anunciado el festival, que celebrará su edición número 76.

La película es una historia de amor contemporánea entre playas, desiertos e invernaderos con el mar de plástico almeriense de telón de fondo. Protagonizada por el artista multidisciplinar Silver Chicón y la también cantante Herminia Loh, la película explora a través de la relación entre sus dos protagonistas cuestiones como la identidad, la herencia familiar y la conquista del cuerpo propio a través del amor.

Ian de la Rosa, guionista de la serie Veneno y director de los cortometrajes Farrucas (nominado al Goya y ganador del Gaudí a Mejor Cortometraje) y Víctor XX (ganador del Cinéfondation Award en Cannes), ha comentado el anuncio de su inclusión en la Berlinale en un comunicado: "Me siento muy privilegiado de estrenar mi primer largometraje en la Berlinale, un festival con el que hemos tenido una conexión especial. Estoy feliz por todo el equipo, que tanto se ha esforzado. Sin ellas hubiera sido imposible llegar hasta aquí, y es un orgullo. También siento una profunda alegría por mostrar al mundo la tierra donde crecí: los paisajes de Almería y Níjar, sus playas, desiertos e invernaderos".

Ian de la Rosa, en un momento del rodaje. Lluìs Tudela

Iván se enamora de Hadoum, una nueva compañera, en el invernadero de Almería donde ambos trabajan. Sin embargo, su anhelado ascenso laboral interferirá en su relación, forzándole a decidir qué tipo de persona quiere ser. "Iván & Hadoum’ aboga por la defensa férrea del amor. En tiempos donde el odio parece conquistarlo todo, espero que nuestra película pueda ser un refugio para el público. Amor y Cine para que podamos transformar nuestros corazones, y también el mundo", añade el director.