El 75% de los españoles asegura haber presenciado insultos a una persona del colectivo LGTBIQ+, según el CIS

El 75% de los españoles reconoce haber presenciado insultos a una persona del colectivo LGTBIQ+, según ha revelado este jueves el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su primer estudio sobre diversidad sexual.

El informe, que coincide con la celebración del Orgullo LGTBI+, señala que cuatro de diez personas consultadas se muestra "muy de acuerdo" con que el reconocimiento de los derechos de las personas de ese colectivo beneficia al conjunto de la sociedad; seguido por quienes están bastante de acuerdo (31,1 %), poco de acuerdo (16,7 %) y nada de acuerdo (8,1 %).

Asimismo, el 88 % de la población se identifica como heterosexual; seguidos por los bisexuales (4,8 %), los gays (1,6 %) y lesbianas (0,7 %). Les sigue el 0,5 % que se considera no binario; el 0,2 % asexual y el mismo porcentaje pansexual y el 0,1 % transexual.

Insultos y amenazas La encuesta del CIS fue realizada, entre el 11 y el 18 de junio, en 5.000 entrevistas entre residentes en España de ambos sexos de 18 años y más. "Maricón", "bollera", "sarasa", "tortillera", "travelo"... Son solo algunos de los insultos que el 25,3 % de los consultados aseguran haber escuchado a menudo hacia una persona homosexual, bisexual o transexual, seguido por el 49,6 % que lo oyó ocasionalmente y el 25 % que nunca lo hizo. El 11,6 % afirma haberlos oído a menudo en los últimos 12 meses. Cifras similares se registran respecto a las burlas, imitaciones y gestos. El 22,5 % las presenció a menudo, el 47,4 % ocasionalmente y el 30,1 % nunca. Destaca cómo el 21,5 % vio ocasionalmente amenazas y el 26,9 % hechos como dejar de hablar, ignorar o aislar a esas personas. A la pregunta de, si pudiera elegir, en qué tipo de sociedad le gustaría vivir, poco más de seis de cada diez de los consultados optan por una con "personas de diferente origen, cultura y religión", mientras que tres de cada diez eligen una en la que la gran mayoría tenga "el mismo origen, cultura y religión". El Orgullo 2026 llama a la movilización ante el aumento de violencia contra el colectivo: "La calle también es nuestra" María Menéndez

Discriminación ante la ley y el tabú de hablar de la orientación sexual El 72 % de los encuestados consideran que en España se hacen diferencias a la hora de aplicar las leyes según de quién se trate, frente a una cuarta parte que piensa que se da el mismo trato a todos. A la hora de aplicar la ley, el 39,5 % cree que ser homosexual puede perjudicar a una persona, aunque más ser transexual, un 43,2 %. Ambas por debajo de tener pocos recursos económicos (66 %), tener determinadas ideas políticas (56,3 %) o ser de origen extranjero (51,5 %). En algún momento de su vida, el 6,3 % de los encuestados se han sentido discriminados, o no se les ha permitido hacer algo, se le ha molestado o le han hecho sentirse inferior por su opción u orientación sexual. Otro dato que deja el estudio es que los españoles creen que sigue siendo un tabú hablar de la orientación sexual: el 35,3% asegura que una persona homosexual no puede hablar con naturalidad sobre ello en su trabajo. El 30,1% opina lo mismo sobre los centros de estudios y el 20,4% cree que no puede hablarlo con confianza con sus familias. Estos datos aumentan entre los transexuales: el 48,1%, el 42,9% y el 31,4%, respectivamente. El 65% de las personas LGTBI+ cree que un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos María Menéndez