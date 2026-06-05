El AgrOrgullo da el pistoletazo de salida a un mes de reivindicación LGTBIQ+ en Cantabria

Tractores y carrozas multicolor volverán a recorrer las calles empedradas de Barcenillas. Este pequeño pueblo cántabro del municipio de Ruente tiene el honor de abrir las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+ en Cantabria. Desde 2022, el primer sábado del mes de junio está marcado en rojo en el calendario de los 118 habitantes de esta localidad, que se vuelcan en una fiesta que ha trascendido las fronteras de la comunidad autónoma y se ha convertido en un referente de la celebración de la diversidad, especialmente en el medio rural.

Tractores y carrozas recorren Barcenillas durante la celebración del AgrOrgullo RTVE CANTABRIA

Todo está a punto para recibir a los visitantes, que crecen en paralelo a la fama del evento. Las casas del pueblo, representativas de la arquitectura montañesa típica del Valle de Cabuérniga, ya lucen engalanadas con los colores de la bandera del Orgullo y variados objetos decorativos creados por los residentes.

La Asociación Cultural Barcenillas es la artífice e impulsora del AgrOrgullo. Su organizadora, Begoña Blanco, explica a RNE que esta fiesta "es mucho más que un evento: se ha convertido en un espacio de encuentro, visibilidad y celebración" que ha desbordado las expectativas que tenían cuando comenzaron esta aventura. En este quinto año, asegura que el sentimiento es de "orgullo" por "la acogida" que la fiesta tiene "tanto dentro como fuera del pueblo".

Vecinos de Barcenillas preparan las carrozas para el AgrOrgullo RTVE CANTABRIA

Blanco pone el énfasis en la implicación de los vecinos de Barcenillas, mayores y jóvenes, que comparten plenamente el mensaje que el AgrOrgullo quiere trasladar: "Parece que estas cuestiones solo se visibilizan en las grandes ciudades, pero en los pueblos también hay personas diversas que necesitan sentirse representadas, apoyadas y libres", remarca.

El AgrOrgullo propone este año, entre otras actividades, un desfile de carrozas, una gala drag y un taller sobre las corporalidades intersexuales, además de mucha música y buen ambiente.

Mapa de los Orgullos 2026 en Cantabria

Del Saja al Besaya La siguiente parada del Orgullo en Cantabria será el sábado, 13 de junio, en el barrio de Tarriba, en San Felices de Buelna. Su organizador, Manuel Aragón, explica que esta es la tercera edición del "Orgullo más pequeño" que se hace en la comunidad autónoma. A pesar de ello, defiende que los Orgullos de los pueblos tienen "la misma importancia" que el de Santander porque "el medio rural es donde más podemos sufrir", en referencia a las personas LGTBIQ+ que desean vivir su vida en plenitud. Aragón, que cuando se sube al escenario se convierte en La Gran Nogara –nótese el bifronte–, cree que el Orgullo de su pueblo, en el que lleva diez años viviendo, es especial precisamente por no ser tan grande como otros. Esto lo convierte –dice– en algo "mucho más casero, más hogareño". Pone como ejemplo sus espectáculos drag queen. Recuerda que el año pasado actuó en el Carnaval de Verano de Noja ante 12.000 espectadores y asegura: "Es mucho más fácil conectar con 200 o 300 personas en la plaza del pueblo". La Gran Nogara, durante una actuación en el Orgullo de San Felices de Buelna MANUEL ARAGÓN Manuel fue el impulsor, en 2015, del Orgullo de Torrelavega, que este año tendrá lugar el día 20. Desde 2017, lo organiza el Ayuntamiento de la ciudad. La actividad se celebrará en la Plaza de La Llama. El programa no está del todo cerrado y no se descarta alguna sorpresa.