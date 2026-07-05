RTVE vuelve a sacar su Orgullo y a refuerza su defensa de la igualdad y la diversidad
- El especial 'Saca tu Orgullo 2026' acompañó en directo el recorrido de la gran manifestación estatal de Madrid en La 1, La 2 y RTVE Play
- La carroza de RTVE volvió a recorrer las calles de Madrid con profesionales de la Corporación y artistas del Benidorm Fest 2026
Radiotelevisión Española volvió a formar parte ayer de la celebración del Orgullo 2026, con la retransmisión en directo de la gran manifestación estatal de Madrid y su participación activa en ella a través de la carroza RTVE. Con el especial 'Saca tu Orgullo 2026', emitido en directo en La 1, La 2 y RTVE Play, la Corporación acompañó una de las mayores movilizaciones europeas en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión.
Una cobertura en directo de la gran manifestación
Durante toda la tarde, RTVE acompañó el recorrido de la manifestación con una retransmisión especial presentada por Aitor Albizua e Inés Hernand, que acercó a los espectadores el ambiente de una jornada marcada por la reivindicación, la celebración y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. El especial ofreció entrevistas a activistas, representantes de la cultura, el deporte y la sociedad civil, además de conexiones en directo desde distintos puntos del recorrido para mostrar el desarrollo de la marcha.
Por quinto año consecutivo, la carroza de RTVE volvió a formar parte del desfile con la participación de profesionales y rostros de la Corporación, junto a artistas del Benidorm Fest 2026, en una muestra del compromiso de RTVE con la visibilidad, el respeto y la diversidad.
Un compromiso que se vive los 365 días del año
A bordo de la carroza participaron, entre otros, Sergio Calderón, director de TVE; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Gorka Rodríguez, Torito, Ricardo Moure y Pepón Nieto, junto a los artistas del Benidorm Fest 2026 Tony Grox & LUCYCALYS, ASHA, Dani J, Kenya, integrante de KITAI, Rosalinda Galán, Marcos Miranda, de The Quinquis, Omar, de Funambulista, Izan Llunas y Sergio Jaén, director creativo del festival.
Sergio Calderón destacó el papel de RTVE como una televisión pública comprometida con la igualdad y la diversidad: "Celebramos la igualdad y la diversidad en el mejor entorno, el de la televisión pública. Todos los profesionales de RTVE sienten que trabajan en un entorno seguro, comprometidos con ser como cada uno se siente todos los días del año".
Por su parte, María Eizaguirre puso en valor la pluralidad como una de las señas de identidad de la Corporación: "Es un día para recordar que pensamos cosas diferentes, creemos cosas diferentes, hablamos idiomas diferentes y amamos, también, de manera diferente. Y esa diferencia es la que nos gusta en RTVE, donde desplegamos la paleta de colores, porque en esta casa caben todos los colores y tú eliges el que quieres".
Con el especial 'Saca tu Orgullo 2026' y su presencia en la manifestación estatal, RTVE vuelve a mostrar su compromiso con una sociedad más igualitaria, diversa e inclusiva, dando visibilidad a los valores de respeto, libertad e igualdad que inspiran la celebración del Orgullo.