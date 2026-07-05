RTVE vuelve a sacar su Orgullo y a refuerza su defensa de la igualdad y la diversidad

Radiotelevisión Española volvió a formar parte ayer de la celebración del Orgullo 2026, con la retransmisión en directo de la gran manifestación estatal de Madrid y su participación activa en ella a través de la carroza RTVE. Con el especial 'Saca tu Orgullo 2026', emitido en directo en La 1, La 2 y RTVE Play, la Corporación acompañó una de las mayores movilizaciones europeas en defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, reafirmando su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión.

Una cobertura en directo de la gran manifestación Durante toda la tarde, RTVE acompañó el recorrido de la manifestación con una retransmisión especial presentada por Aitor Albizua e Inés Hernand, que acercó a los espectadores el ambiente de una jornada marcada por la reivindicación, la celebración y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. El especial ofreció entrevistas a activistas, representantes de la cultura, el deporte y la sociedad civil, además de conexiones en directo desde distintos puntos del recorrido para mostrar el desarrollo de la marcha. Por quinto año consecutivo, la carroza de RTVE volvió a formar parte del desfile con la participación de profesionales y rostros de la Corporación, junto a artistas del Benidorm Fest 2026, en una muestra del compromiso de RTVE con la visibilidad, el respeto y la diversidad.