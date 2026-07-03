'Saca tu Orgullo 2026': RTVE acompaña un año más la gran manifestación de Madrid

RTVE vuelve a “sacar su Orgullo” con motivo de la gran manifestación estatal de Madrid, considerada una de las mayores movilizaciones europeas en defensa de los derechos LGTBIQ+. La emisión del especial ‘Saca tu Orgullo’ dará comienzo coincidiendo con el inicio del recorrido entre la glorieta de Atocha y la plaza de Colón bajo el lema de este año: ‘¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia’.

Aitor Albizua repite como maestro de ceremonias de esta retransmisión y estará acompañado por Inés Hernand, que se incorpora este año a la presentación del especial desde el set de RTVE instalado frente al Museo del Prado.

Los presentadores entrevistarán a activistas y referentes del colectivo LGTBIQ+ como Benita, Nerea Pérez de las Heras y Elisabeth Duval, además de profesionales de la cultura como Arkano, Bob Pop, Carlos Corredera y Samantha Ballentines, figuras del deporte y creadores de contenido comprometidos con la diversidad. También estará presente Iñaki Vázquez Arencón en representación de la comunidad gitana LGTBI, una de las diferentes realidades dentro del propio colectivo.

A lo largo del recorrido, los periodistas Miriam Moreno, Mario Montero, Marta Medina, Sergio Recio, Clara Rivas y Cecilia Revuelta recogerán el ambiente de la manifestación, conversarán con participantes y narrarán los momentos más destacados desde distintos puntos del itinerario, ofreciendo una visión cercana y plural de esta gran celebración reivindicativa.

La retransmisión contará con un importante despliegue técnico formado por 17 cámaras, dos cabezas calientes y un dron, que permitirán seguir en directo todos los detalles del evento.

Carroza de RTVE Como ya es tradición, la carroza de RTVE volverá a formar parte del desfile con la participación de numerosos artistas del Benidorm Fest, profesionales y rostros de la Corporación, reafirmando el compromiso de RTVE con la diversidad, la inclusión y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Entre ellos estarán varios artistas del Benidorm Fest 2026: los ganadores Tony Grox & LUCYCALYS, ASHA, Dani J, Kenya de KITAI, Rosalinda Galán, Marcos Miranda de The Quinquis, Omar de Funambulista, Izan Llunas y Sergio Jaén, director creativo de esta edición. Carroza de RTVE 2025 Sobre la carroza también estarán otras personalidades de RTVE como Sergio Calderón, director de TVE; María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE; Diego Garcés, director de RTVE Andalucía; Tony Aguilar; Gorka Rodríguez (‘El Grand Prix del verano’ y ‘El despertador de RNE’); Rubén Avilés (‘Al cielo con ella’) y Ricardo Moure (‘Órbita Laika’). Con 'Saca tu Orgullo 2026', RTVE renueva su apuesta por acompañar una de las principales celebraciones reivindicativas del calendario, ofreciendo una cobertura que combina información, entretenimiento, cultura y compromiso social para acercar a toda la ciudadanía los valores de igualdad, respeto y libertad que inspiran el Orgullo.