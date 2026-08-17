Historias de superación, primeras veces y segundas oportunidades, esta semana en 'Dog House'

En este nuevo episodio de ‘Dog House’, historias de superación, primeras veces y segundas oportunidades en busca del perro que cambiará la vida de cada familia llegan al centro de adopción de la mano de Chenoa.

El público conocerá a dos hermanas marcadas por el pasado: una de ellas sufrió bullying en su infancia y conectará con una perrita rescatada tras haber sido explotada. El programa también conocerá a una pareja cuyo perro, triste y cascarrabias, necesita un compañero que le devuelva la alegría... y la encontrará por todo lo alto. Una familia vivirá una adopción muy especial junto a una perrita que teme absolutamente a todo, en un día marcado por un fuerte temporal.

Además, una mujer encantadora cumplirá el sueño de tener su primer perro, mientras que una madre y su hija, que emigraron desde Colombia, abrirán su hogar a un perrete con problemas de salud. Y, por último, se verá si una pareja con gustos completamente opuestos consigue ponerse de acuerdo para encontrar al compañero perfecto.

Así es ‘Dog House’

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Dog House’ muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. El programa promueve los valores del respeto hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria. En su versión española, está presentado por Chenoa, conocida por su amor por los animales y su compromiso con la adopción responsable y las causas solidarias.