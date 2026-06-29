La 2 estrena 'Grandes maricas y bolleras de la historia' en el marco del Orgullo LGTBIQ+

La 2 estrena este miércoles ‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’, un especial de corte divulgativo realizado con motivo del Orgullo LGTBIQ+ y presentado por el artista Rodrigo Cuevas. El programa está basado en el podcast y libro ‘Grandes maricas de la Historia’ de Otto Mas.

Producida por RTVE en colaboración con Globomedia, durante los noventa minutos que dura el programa, el músico asturiano invitará a la audiencia a recorrer un museo y abrir, una a una, las salas que la Historia mantuvo cerradas, revelando una parte de la vida íntima, el deseo y las renuncias ocultas de 16 figuras clave.

Reyes, genios, artistas e iconos de distintas épocas dejan de ser mitos para convertirse en cuerpos atravesados por deseo, miedo, renuncia y contradicción. Desde Leonardo da Vinci y Cristina de Suecia a Federico II de Prusia e Isabel de Borbón-Parma, pasando por Jacinto Benavente, Hans Christian Andersen, Chavela Vargas, Miguel de Molina, Marlene Dietrich o Gloria Fuertes, entre otros. Porque lo interesante no es a quién amaron, sino qué precio pagaron por amar -o por callar- dentro de los sistemas que los encumbraron.

A lo largo del programa se asomarán al museo para acompañar a Rodrigo Cuevas una serie de visitantes que aportarán contexto, mirada y contraste a la narración. Entre ellos, la cantante y compositora María Peláe, el actor Luis Merlo, el polifacético Bob Pop, la periodista Valeria Vegas, la cómica Laura del Val, el filólogo Ramón Martínez y el actor y músico Ángel Ruiz. Todo ello, acompañado de la narración de Abril Zamora a modo de particular audioguía de este museo y de las colaboraciones de Javier Hoyos y Aitor Albizua.

‘Grandes maricas y bolleras de la Historia’ está basado en el exitoso podcast ‘Grandes maricas de la Historia’ de Otto Mas, nombre artístico del filólogo Álvaro J. Sanjuán, escritor también de la adaptación literaria del mismo formato. Estudioso en la materia, el propio Otto Mas será otro de los visitantes del museo.