'La Semana' con Pepa Bueno cierra su primera temporada con un programa especial dedicado a la memoria LGTBIQ+
- Mostrará imágenes de la primera manifestación del Orgullo celebrada en Madrid en 1978 filmadas por Iván Zulueta
- Jueves 25 de junio, en directo a las 12:00 horas en el Cine Doré (Madrid) con inscripción abierta a prensa y público
- Podrá seguirse en RTVE Play, RNE Audio y otras plataformas; y el sábado 27 de junio a las 22:30 horas en el Canal 24 horas
‘La Semana’, el videopodcast presentado por Pepa Bueno, celebrará este jueves, 25 de junio, un programa especial en directo en el Cine Doré con el que pondrá el broche final a su primera temporada. Bajo el título ‘Memoria LGTBIQ+’, este capítulo reunirá a historiadores, activistas y protagonistas de una movilización emblemática para reflexionar sobre el camino recorrido en la conquista de derechos del colectivo y los desafíos presentes.
El programa mostrará en exclusiva un documento audiovisual excepcional: las imágenes filmadas por el cineasta y guionista Iván Zulueta durante la primera manifestación del Orgullo celebrada en Madrid en 1978, recuperadas y conservadas por la Filmoteca Española y que podrán verse íntegramente por primera vez.
A través de este valioso material, ‘La Semana’ reconstruye los inicios de una larga lucha por la libertad, la igualdad y el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en los primeros años de la democracia. Casi medio siglo después, estas imágenes adquieren un enorme valor documental, histórico y emocional, al ofrecer un retrato único de una movilización pionera que marcó un antes y un después en la sociedad española.
Contará con los expertos en memoria LGTBI César Vallejo, guionista y director documental y Víctor Mora, investigador y activista. Analizarán el contexto en el que fueron tomadas estas imágenes, su relevancia y la mirada singular de Iván Zulueta sobre una jornada convertida en un hito de la memoria democrática y social de nuestro país. Además, habrá un cierre inédito: la actuación en directo de Jota (Los Planetas) que interpretará varios temas de su disco ‘Plena Pausa’, el primero en solitario, y en el que puso música a parte del material cinematográfico de Zulueta.
Memoria LGTBIQ+ propone un diálogo entre las reivindicaciones de 1978 y los retos actuales, reivindicando la memoria como una herramienta imprescindible para comprender el presente y proyectar el futuro.
La grabación estará abierta a medios de comunicación y, hasta completar aforo, al público general. La inscripción puede hacerse aquí.