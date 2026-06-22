'La Semana' con Pepa Bueno cierra su primera temporada con un programa especial dedicado a la memoria LGTBIQ+

‘La Semana’, el videopodcast presentado por Pepa Bueno, celebrará este jueves, 25 de junio, un programa especial en directo en el Cine Doré con el que pondrá el broche final a su primera temporada. Bajo el título ‘Memoria LGTBIQ+’, este capítulo reunirá a historiadores, activistas y protagonistas de una movilización emblemática para reflexionar sobre el camino recorrido en la conquista de derechos del colectivo y los desafíos presentes.

El programa mostrará en exclusiva un documento audiovisual excepcional: las imágenes filmadas por el cineasta y guionista Iván Zulueta durante la primera manifestación del Orgullo celebrada en Madrid en 1978, recuperadas y conservadas por la Filmoteca Española y que podrán verse íntegramente por primera vez.

A través de este valioso material, ‘La Semana’ reconstruye los inicios de una larga lucha por la libertad, la igualdad y el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en los primeros años de la democracia. Casi medio siglo después, estas imágenes adquieren un enorme valor documental, histórico y emocional, al ofrecer un retrato único de una movilización pionera que marcó un antes y un después en la sociedad española.

Contará con los expertos en memoria LGTBI César Vallejo, guionista y director documental y Víctor Mora, investigador y activista. Analizarán el contexto en el que fueron tomadas estas imágenes, su relevancia y la mirada singular de Iván Zulueta sobre una jornada convertida en un hito de la memoria democrática y social de nuestro país. Además, habrá un cierre inédito: la actuación en directo de Jota (Los Planetas) que interpretará varios temas de su disco ‘Plena Pausa’, el primero en solitario, y en el que puso música a parte del material cinematográfico de Zulueta.

Memoria LGTBIQ+ propone un diálogo entre las reivindicaciones de 1978 y los retos actuales, reivindicando la memoria como una herramienta imprescindible para comprender el presente y proyectar el futuro.

La grabación estará abierta a medios de comunicación y, hasta completar aforo, al público general. La inscripción puede hacerse aquí.