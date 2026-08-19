La aclamada serie italiana 'La amiga estupenda' llega este domingo a La 2

‘La amiga estupenda’ (‘My brilliant friend’), la gran producción de ficción que arrasó en Italia, llega este domingo a La 2 para narrar la conmovedora historia de Elena y Lila. Basada en la exitosa saga ‘Dos amigas’ de Elena Ferrante y dirigida por Saverio Constanzo, podrá verse completa en La 2, para disfrutar de esta fascinante relación llena de giros que evoluciona durante 60 años.

Una producción de notable calidad estética e interpretativa que se emitió con una excelente acogida del público y la crítica en la RAI y HBO y que ahora llega a La 2 como parte de la apuesta por ficciones europeas, como ‘Toda una mujer’, que se emitirán próximamente en La 1.

Elena rememora su amistad con Lila, punto de partida de la serie o