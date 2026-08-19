La aclamada serie italiana 'La amiga estupenda' llega este domingo a La 2
- La ficción que paralizó Italia adapta las novelas de Elena Ferrante para contar una gran historia de amistad y misterio
- A partir del 23 de agosto, los domingos a las 22:00 horas en La 2 y RTVE Play
- La serie se enmarca en la apuesta de RTVE por exitosas ficciones europeas y que podrán verse próximamente en La 1
‘La amiga estupenda’ (‘My brilliant friend’), la gran producción de ficción que arrasó en Italia, llega este domingo a La 2 para narrar la conmovedora historia de Elena y Lila. Basada en la exitosa saga ‘Dos amigas’ de Elena Ferrante y dirigida por Saverio Constanzo, podrá verse completa en La 2, para disfrutar de esta fascinante relación llena de giros que evoluciona durante 60 años.
Una producción de notable calidad estética e interpretativa que se emitió con una excelente acogida del público y la crítica en la RAI y HBO y que ahora llega a La 2 como parte de la apuesta por ficciones europeas, como ‘Toda una mujer’, que se emitirán próximamente en La 1.
Una trama que atrapa desde el primer momento
La historia está contada por el personaje de Elena que, en su madurez y ante la noticia de la desaparición de Lila, empieza a recordar esta amistad que tanto la marcó. Comienza en la década de los 50, cuando dos niñas muy diferentes se conocen jugando en un popular barrio napolitano. Acaba de nacer una amistad destinada a durar toda una vida.
Un inquietante misterio envuelve toda la trama, en la que las contradicciones de los personajes marcan el devenir de sus vidas y los sentimientos de las protagonistas, que se mueven del afecto a la rivalidad, los celos, la lealtad y la traición.
Marguerita Mazzucco y Gaia Girace interpretan a Elena y a Lila en su etapa adolescente y adulta, mientras que Elisa Del Genio y Ludovica Nasti dan vida a los personajes de niñas. En la última temporada, las actrices protagonistas son Alba Rohrwacher como Elena e Irene Maiorino como Lila.
A su alrededor, un amplio elenco da vida al resto de personajes, incluidos algunos rostros conocidos por la audiencia de RTVE, como Dora Romano (por ‘Imma Tataranni’) o Antonio Milo (por ‘El paraíso de las señoras’).