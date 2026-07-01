RTVE apuesta por la ficción europea con cinco miniseries de éxito

RTVE ha adquirido cinco nuevas miniseries europeas que llegarán próximamente a la programación. Cinco apasionantes historias, de cuidada producción, que hablan de empoderamiento femenino y vienen de triunfar entre la audiencia de grandes cadenas europeas como la italiana RAI o la británica Channel 4. Son ‘Toda una mujer’ (‘A woman of substance’), ‘Las mujeres libres’ (‘Free women’), ‘La gran quimera’ (‘The great chimera’), ‘La directora’ (‘La preside’) y ‘La historia’ (‘La storia’).

Sam Taylor Sam Taylor

‘Toda una mujer’ (‘A woman of substance’) Un drama de ocho episodios, escrito por Katherine Jakeways (‘The Buccaneers’) y protagonizado por la conocida actriz británica Brenda Blethyn, reimagina la exitosa novela superventas de Barbara Taylor Bradford del mismo título (‘Una mujer de sustancia’). La fascinante historia del ascenso de Emma Harte, una ambiciosa criada en la Yorkshire de 1911 que llega a convertirse en la mujer más rica del mundo, desafiando los roles sociales y rompiendo barreras. Un gran éxito entre la audiencia que la ha convertido en el mejor estreno de un drama en Channel 4 desde 2021.

‘Las mujeres libres’ (‘Free women’) En este drama de época ambientado en la Italia de 1942, el joven psiquiatra Mario Tobino comienza a trabajar en un hospital mental femenino tras regresar de la guerra. Allí conoce a Margherita, una paciente internada por su influyente esposo tras una crisis nerviosa. A medida que intenta aplicar métodos más humanos en un entorno dominado por la violencia y el autoritarismo, Mario se ve envuelto en la compleja historia de Margherita, marcada por los abusos y la represión. Mientras la guerra amenaza con destruirlo todo, ambos luchan por sanar sus heridas y encontrar la libertad dentro de los muros del manicomio. Rozó los tres millones de espectadores y una cuota del 18% en la italiana RAI en su estreno a comienzos de marzo. Imagen de 'La directora', estrenada con éxito en la RAI Duccio Giordano Duccio Giordano

‘La directora’ (‘La preside’) ‘La preside’ también llega tras un enorme éxito en la RAI, con cerca de cuatro millones de espectadores y cuotas del 24-27%. Este drama social cuenta la llegada de Eugenia Liguori como directora al Instituto Anna Maria Ortese, situado en un barrio muy humilde y donde la ilegalidad está a la orden del día. Luchará por sacar adelante a sus estudiantes, sin resignarse a la idea de que ya estén perdidos. Cuando las cosas son terribles, es fácil imaginarlas diferentes. Precisamente esa imaginación se convierte en su método cotidiano, llegando a tomar decisiones que se salen de lo protocolario y que la exponen, a menudo, al peligro.

‘La historia’ (‘La storia’) En 1941, Ida Ramundo, viuda y con una madre judía, es violada por un soldado alemán. Después del dolor y la vergüenza, descubre que está embarazada y da a luz en secreto a un bebé al que apodarán Useppe. Los acontecimientos de la guerra trastocan a la familia: Nino, hijo mayor de Ida decide marcharse al frente con los fascistas. A partir de entonces, para Ida cada día se convierte en una lucha por su propia supervivencia y la de su hijo. Otro gran éxito en la RAI con una cuota media que llegó al 27% y 4,8 millones de espectadores. 'La historia', otro gran éxito en la RAI Maila Iacovelli - Fabio Zayed Maila Iacovelli - Fabio Zayed