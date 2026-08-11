RTVE Noticias estrena el videopodcast 'Cuando cae la noche (por un momento)', una radiografía del eclipse de sol
- El equipo del área de Vídeo Digital ofrece todas las preguntas y respuestas desde el epicentro del eclipse junto a expertos y vecinos
- El programa completo ya está disponible en RTVE Play y RNE Audio
- Consulta el especial RTVE Noticias dedicado al eclipse total de Sol
Coincidiendo con el eclipse solar de 2026 en España, RTVE Noticias estrena en RTVE Play, RNE Audio, Radio 5 y sus redes sociales ‘Cuando cae la noche (por un momento)’. Se trata de un videopodcast especial elaborado por profesionales Vídeo Digital de RTVE que toma el eclipse total de sol del 12 de agosto como punto de partida para contar una historia más amplia: cómo un fenómeno natural excepcional convierte España en uno de los mayores laboratorios científicos al aire libre del planeta.
El programa, de capítulo único, aborda las investigaciones que se desarrollarán durante el eclipse, las preguntas que la comunidad científica espera responder y la tecnología que permitirá registrar este acontecimiento irrepetible.
La propuesta de RTVE Noticias conecta ciencia, historia, exploración, ecología y tecnología, además de mostrar la expectación que se vive en uno de los municipios donde es posible observar el acontecimiento en su plenitud: Manzanares el Real, en Madrid.
El periodista de RTVE Daniel Cargol es el encargado de conducir una conversación entre Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, e Irene Mendoza, coordinadora de Ecoeclipse, el proyecto que se encarga de estudiar el impacto del fenómeno en aves y murciélagos.
RTVE Noticias, volcada con el eclipse
El videopodcast forma parte de la extensa cobertura de RTVE dedicada al eclipse total de sol de este 12 de agosto. Durante la jornada, los enviados especiales de RTVE Noticias se desplazarán a las zonas de mayor visibilidad y ofrecerán cobertura en directo desde Soria para trasladar toda la emoción de un instante histórico. Las redes sociales de RTVE Noticias y RNE informarán al minuto del evento y seguirán también desde el aire el avance del eclipse a través de la cobertura del vuelo especial de Iberia.
El especial de RTVE Noticias reúne ya más de un centenar de contenidos entre noticias, reportajes, vídeos, audios, mapas e interactivos, y continuará actualizándose hasta el día del eclipse.
Es la contribución del portal de noticias de RTVE.es a la programación especial y accesible que la Corporación está desplegando en todos sus canales y plataformas en torno a este evento único.