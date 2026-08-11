RTVE Noticias estrena el videopodcast 'Cuando cae la noche (por un momento)', una radiografía del eclipse de sol

Coincidiendo con el eclipse solar de 2026 en España, RTVE Noticias estrena en RTVE Play, RNE Audio, Radio 5 y sus redes sociales ‘Cuando cae la noche (por un momento)’. Se trata de un videopodcast especial elaborado por profesionales Vídeo Digital de RTVE que toma el eclipse total de sol del 12 de agosto como punto de partida para contar una historia más amplia: cómo un fenómeno natural excepcional convierte España en uno de los mayores laboratorios científicos al aire libre del planeta.

El programa, de capítulo único, aborda las investigaciones que se desarrollarán durante el eclipse, las preguntas que la comunidad científica espera responder y la tecnología que permitirá registrar este acontecimiento irrepetible.

La propuesta de RTVE Noticias conecta ciencia, historia, exploración, ecología y tecnología, además de mostrar la expectación que se vive en uno de los municipios donde es posible observar el acontecimiento en su plenitud: Manzanares el Real, en Madrid.

El periodista de RTVE Daniel Cargol es el encargado de conducir una conversación entre Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, e Irene Mendoza, coordinadora de Ecoeclipse, el proyecto que se encarga de estudiar el impacto del fenómeno en aves y murciélagos.

El periodista de RTVE Daniel Cargol charla con Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, e Irene Mendoza, coordinadora de Ecoeclipse