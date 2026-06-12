RTVE triunfa en los Barcelona Pride Awards con su especial 'Saca tu orgullo'

Este jueves 11 de junio se celebró la primera edición de los Barcelona Pride Awards organizados por Pride Barcelona y la Cambra LGTBIQ+ de Catalunya para reconocer el compromiso con la diversidad, la visibilidad y la defensa de los derechos LGBTQIA+. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, y el director de La 2Cat, Oriol Nolis, recogieron el premio por el especial '¡Saca tu orgullo!'. El acto también premió a Benita Castejón y contó con la asistencia de la consejera de RTVE María Solana.

RTVE recibió el premio Altavoz con Orgullo que "reconoce el compromiso de RTVE con el proyecto '¡Saca tu orgullo!' por la visibilización positiva, diversa y próxima de las realidades LGBTQIA+ a través del medio público. El galardón quiere poner en valor una propuesta que contribuye a dar voz al colectivo, a normalizar la presencia en los espacios de comunicación y a reforzar el papel de los medios como agentes clave en la construcción de una sociedad más inclusiva, plural y respetuosa".

Oriol Nolis agradeció en nombre de RTVE el premio y explicó: "Muchos hemos crecido sintiéndonos solos, porque crecimos con unas televisiones que no hablaban de nosotros y eso lo hacía todo mucho más difícil. Que en RTVE nos pusiéramos de acuerdo para retransmitir el Orgullo, tanto en Barcelona como en Madrid, ha contribuido a que pusiéramos nuestro granito de arena para visibilizar el colectivo y normalizar una cosa que durante muchos años no lo ha sido". Y ha destacado que "estamos contentos de hacerlo y lo volveremos a hacer".

Por su parte María Eizaguirre ha explicado que "es un verdadero orgullo trabajar en una empresa como RTVE donde a veces se nos olvida que tenemos culturas diferentes, hablamos diferente, pensamos diferente, amamos incluso diferente y en RTVE todas esas diferencias son las que nos gustan y son las que queremos, las que nosotros sí queremos". La directora de Comunicación y Participación aprovechó la presencia de Sharonne como presentadora de la gala para recordar su participación en el Benidorm Fest con Aire. La artista respondió al guiño interpretando el estribillo de la canción: «Prepárate y coge más aire».

También fue reconocida Benita Castejón, que recibió el Premio Pride a la Visibilidad y el Orgullo Trans por su contribución a la defensa de los derechos y la visibilidad de las personas trans. La protagonista del docureality 'Benita', que se estrenó el 31 de marzo en La 2 y en RTVE Play, agradeció el premio a RTVE: "Por permitirme hacer este docureality que espero que sirva para ver esto no es una cuestión solamente de hormonas, es una cuestión vital y necesaria para la persona, para el ser humano que tiene este interior y que tiene esta necesidad de ser quien es". Y añadió: "Este premio no es para mí, es para todas aquellas que antes que yo se atrevieron a dar un paso adelante, cuando dar un paso adelante era jugártelo todo y quiero decir que con ello me comprometo para ellas y para las que vendrán, el seguir luchando, el seguir dando visibilidad para que nadie tenga que esconderse para ser quien es y ser respetada".

Barcelona Pride Awards

La gala, celebrada en el Hotel W Barcelona reunió representantes del tejido institucional, cultural, económico, así como las principales administraciones públicas del país. Algunos de los 23 premiados fueron Àngel Llàcer, el doctor Bonaventura Clotet, la cantante Mushka o el alcalde de Budapest Gergely Karácsony.

Al acto asistieron el director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle; el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau; la consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.