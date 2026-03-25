RTVE presenta 'Benita', la docuserie que acompaña a su protagonista en el viaje más importante de su vida

RTVE ha presentado este martes ‘Benita’, docureality producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) que acompaña a la conocida vidente y colaboradora de televisión en el viaje más importante de su vida, el de su transición. Se estrenará en el prime time de La 2 el próximo martes, 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans.

El Auditorio del Ministerio de Igualdad ha acogido el acto de presentación de este nuevo proyecto, que ha contado con la presencia de distintas autoridades, familia y amigos de Benita, como Lola Lolita, Belén Esteban, Pilar Rubio, Ivanna Rodríguez, Elsa Ruiz, Alma Gormedino, Laura Corbacho, José de Benito "La Plexy", José Perea, Cristina Boscá y Dani Moreno, entre otros.

La protagonista ha agradecido a todos su presencia: “Lo que estáis haciendo como televisión pública y como Ministerio es muy importante, porque vais a divulgar esta realidad”. “Este proyecto no es otra cosa que mi historia, el camino que he elegido y que no es mejor ni peor, sino simplemente mi camino”, ha añadido recordando emocionada a su madre, de la que toma su nombre: “Siempre me aceptó, me arropó y sintió orgullo de quién era su hija”.

Sergio Calderón, director de TVE, ha señalado que “como televisión pública nos sentimos orgullosos cuando damos visibilidad a historias como la de Benita. Esto da un sentido y un significado muy bonito al trabajo que hacemos”. Además, ha anunciado una noche especial el próximo martes 31 de marzo, con el estreno de ‘Benita’ a las 22:20 horas, seguido de ‘Norberta’, película participada por RTVE que aborda la misma temática.

Presentación de la docuserie de RTVE Benita

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha definido el proyecto como “una apuesta ganadora sin ningún tipo de dudas, porque vamos a ver el triunfo de la libertad y de la valentía”. “Nunca es tarde. Si hay valentía, convicción y ganas de ser uno mismo, se encuentra la fuerza para hacerlo”, ha afirmado durante su discurso. “La vida de Benita es alucinante, ha pasado por etapas sorprendentes que confluyen en quien es hoy: esta maravillosa mujer y ser de luz”. El Ministerio de Igualdad cuenta con el teléfono 028, el Servicio Arcoíris de asesoramiento y atención a las víctimas de lgtbifobia.

Miguel Martín, director general de Zeppelin, ha recordado la participación de Benita en el programa ‘Baila como puedas’, origen de este docu-reality: “Cuando lo contó en el programa nos dijo que necesitaba compartirlo. Lo que hemos hecho es acompañarla, su historia la ha contado ella”. “Ha sido un camino que hemos tenido la suerte de poder recorrer con ella”, ha añadido.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha conducido el acto y ha agradecido a Benita “por ponerte delante de las cámaras y que la gente te vea con fuerza. Gracias por hacerlo en RTVE, porque al final es compartirlo con todos”. “Es importante dar visibilidad, porque lo que no se ve muchas veces no existe”, ha añadido. “En RTVE están todos los colores y eliges el que te gusta”, ha destacado, dejando clara la diversidad de la programación de TVE.

Presentación de la docuserie de RTVE Benita 5

Un testimonio real y sincero La serie documental consta de dos episodios de unos 70 minutos de duración, y en ellos Benita narra su historia personal a través de diez propósitos que se plantea para esta nueva etapa de su vida. El público será testigo de momentos como la obtención de su nuevo DNI o su operación de reafirmación de género. Se mostrará la cara menos mediática de su historia, desde su infancia hasta el día de hoy, y se descubrirá a la persona que hay detrás del personaje televisivo. Además, la docuserie contará con otras voces expertas y testimonios personales que acompañarán a la protagonista en este viaje e invitarán a reflexionar sobre diferentes aspectos que afectan al colectivo trans. Contará con la participación de familiares; amigos como Inés Hernand, Nagore Robles o Rafa Méndez; y expertos como Carla Antonelli, senadora y diputada de la Asamblea de Madrid; la activista Manolita Chen, o el cirujano Diego Sturletti, entre otros muchos. ‘Benita’ es un retrato que muestra no solo su transformación personal, legal y física, sino que brinda un testimonio real y sincero, repleto de sorpresas, emociones encontradas, miedos e ilusiones. Un canto a la vida bajo una reflexión: nunca es tarde para que alguien se convierta en quien realmente quiere ser.

Así comienza 'Benita' El primer capítulo es un viaje al pasado que adentra al público en la infancia de Benita y descubre lo importante que ha sido el papel de su madre en su vida. Un pequeño imprevisto retrasa su reconocimiento legal y Benita se rompe. Lo que para el resto puede ser un simple documento, para ella significa cómo es vista ante los ojos de los demás. Este episodio muestra la primera transición física de Benita. Detalla lo revelador que ha sido para ella dar este paso pues, más allá del cambio físico, se producen muchos cambios interiores. Y es que la transición personal muchas veces es la más difícil de gestionar.