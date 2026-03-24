Una tarta trampantojo y los cronómetros en marcha, esta semana en 'Top Chef: Dulces y Famosos'

La séptima entrega de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ será una de las más intensas de esta temporada. La técnica y la resistencia serán clave para la elaboración de una tarta trampantojo, bajo la dirección del chef Miquel Guarro. Además, los concursantes deberán replicar un postre de Paco Roncero.

El talent de repostería entra en su recta final, tras la expulsión de Nicolás Coronado en el programa anterior y la designación de Ivana Rodríguez como pastelera Top Chef de la semana.

Una tarta bajo la supervisión de Miquel Guarro Los participantes contarán con la visita del prestigioso chef Miquel Guarro y deberán elaborar una tarta trampantojo capaz de engañar al ojo y sorprender al jurado. Un desafío donde el realismo y el acabado son tan importantes como el sabor. La presión aumentará con la entrada de Paco Roncero en la cocina, que retará a los aspirantes a replicar uno de sus postres de alta exigencia técnica, sin descanso y con el tiempo en su contra. Un episodio bajo cronómetro, donde la precisión, la velocidad de ejecución y la fortaleza mental se convertirán en factores decisivos para seguir en la competición.