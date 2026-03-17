Una tarta nupcial, el desafío de esta semana en las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

En ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ la pastelería se transforma en arte con tres postres inspirados en cuadros de distintas épocas. Además, los concursantes deberán crear una tarta de boda para una pareja con opiniones opuestas y afrontarán un reto viral con la visita de la influencer Boukie.

En el programa anterior, Desirée Villa fue expulsada tras no superar las exigencias del jurado en la elaboración de un postre tradicional de Malasia. El actor Luis Merlo se despidió del concurso de forma voluntaria, algo que pilló por sorpresa a todos e Ivana Rodríguez se convirtió en la pastelera top chef de la semana.

Arte, una boda y redes sociales En este sexto programa, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ fusionará arte, emoción y actualidad. Los participantes deberán elaborar tres postres inspirados en cuadros de diferentes épocas históricas, trasladando estilos artísticos, colores y sensaciones al mundo del sabor. Además, otro de los retos será diseñar una tarta nupcial para una pareja que está a punto de casarse pero que no se pone de acuerdo sobre cómo debe ser su pastel. El episodio terminará con el desafío del postre viral, donde creatividad, impacto visual y originalidad son fundamentales. Recibirá la visita especial de la influencer Boukie, que elevará el nivel del reto ayudando a los concursantes a grabar un vídeo con su postre y poniendo el foco en la repercusión mediática de la pastelería actual.