Repostería tradicional de Malasia, el reto de esta semana en 'Top Chef: Dulces y Famosos'

‘Top Chef: Dulces y Famosos’ viaja esta semana a la infancia de los concursantes, que tendrán que recrear palmeras con el sabor de su postre favorito de niños. Además, en el quinto programa, tendrán que enfrentarse a otros desafíos, como la elaboración de una letter cake y un exigente postre tradicional de Malasia.

El programa subió la pasada semana medio punto respecto a su anterior miércoles y logró su 2º mejor registro hasta la fecha con un 10,7% de cuota y 2.826.000 espectadores únicos. Lideró en los grupos de 25 a 44 años (14,5%) y de 45 a 64 (10%). Tote Fernández fue eliminado tras un duelo con Ivana Rodríguez y Roi Méndez en el que tuvieron que preparar unas torrijas.

Un viaje por los dulces sabores de Malasia El quinto programa de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ conectará técnica y emoción con un viaje directo a la niñez de los concursantes. En la primera prueba, deberán reinterpretar unas palmeras incorporando el sabor del postre que marcó su infancia. Será un ejercicio de memoria gustativa y creatividad. Además, deberán enfrentarse a otro reto: la elaboración de una letter cake, donde el equilibrio entre diseño, estructura y sabor resultará clave. El programa culminará con un desafío de máxima dificultad: la reproducción de un complejo postre tradicional de Malasia, cargado de técnicas poco habituales, precisión y múltiples elaboraciones. Un episodio que mezclará nostalgia, estética y una exigencia técnica que pondrá a prueba a los aspirantes.