Benita se emociona hablando de su transición: “Han pasado 61años hasta que he sido libre, me ha llevado toda una vida”

Benita ha llegado a Top Chef poniendo todo patas arriba y dándonos lecciones vitales de las que llegan al corazón. La colaboradora de televisión se ha incorporado al programa con la esperanza de poder quedarse y demostrar sus capacidades para la repostería.

Un paseo por la vida de Benita Sin embargo, nos ha enseñado mucho más que eso. Y es que, en la primera prueba de la quinta entrega del programa, los reposteros han tenido que pasear por el pasado de sus vidas y cocinar un postre que les lleve a su niñez. Ha sido entonces cuando Benita se ha emocionado al ver una foto de su primera comunión: “Yo a la pequeña Benita la miro y, donde vosotros veis a un niño vestido de marinero, yo veo a Benita enfundada en un traje que ella no quería”, explicaba con emoción. Y seguía: “Han pasado sesenta y un años hasta que he sido libre. Me ha llevado toda una vida”. Y con lágrimas en los ojos, terminaba: “Los que hagan la comunión de marinero, que sepan que si en su interior tienen una Benita, pueden ser Benita”. 02.11 min Benita se emociona hablando de su transición de género

La metáfora de las abejas: "Ahora sé que puedo volar" En el cocinado que determinaría su permanencia en el concurso, Benita ha tenido que decorar unas berlinas de forma libre, pero inspirándose en una temática estética escogida por ella misma. Ha sido entonces cuando la colaboradora ha decidido inspirar su postre en las abejas y las flores. Y, además, ha explicado el porqué de esta elección tan poética. “Dicen que las abejas no pueden volar porque su cuerpo no está preparado. Pero, ¿por qué vuelan?”, reflexionaba Benita. Y explicaba: “Vuelan porque nadie les ha dicho que no pueden volar. Y en la vida a veces no hacemos cosas porque alguien nos dice que no podemos hacerlo. Entonces, lo probamos. Y ahora nadie me dice que no puedo volar. Yo vuelo”, terminaba. 00.49 min La bonita metáfora de Benita sobre las abejas y la libertad