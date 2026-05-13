'Historia de nuestro cine' rinde homenaje a José Luis Garci
- El programa contará con una entrevista en profundidad con el director y la emisión de la película ‘Distrito quinto’, de Julio Coll
- #HNCGarci: viernes 15 de mayo, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ dedicará su programa de esta semana a homenajear a uno de los grandes referentes: el escritor, guionista, director y primer cineasta en traerse un Oscar a España, José Luis Garci. Mantendrá una entrevista con la directora y presentadora del programa, Elena S. Sánchez, y comentarán la película de este viernes, ‘Distrito quinto’.
En esta charla con Garci, además de hablar de cine, se repasará su trayectoria, y también se analizará la película que emite el programa esta semana. No la dirigió él, pero habla de un género que Garci ha trabajado y conoce bien. ‘Distrito quinto’ (Julio Coll, 1958) es un noir español, seco, que sigue resultando moderno casi 70 años después de su estreno
‘Distrito quinto’
En este thriller, protagonizado por Alberto Closas, cinco hombres cometen un atraco y huyen cada uno por su lado. Más tarde se reúnen en un piso, que también sirve de academia de baile, para repartirse el dinero. Mientras esperan a Juan, que es el que lleva el botín, cada uno de ellos imagina lo que hará con su parte. Pero la espera se prolonga, y los ladrones empiezan a sospechar que su compañero nunca vendrá. Recuerdan entonces cómo lo conocieron y cómo se desarrollaron los acontecimientos hasta ese día.