Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

'Historia de nuestro cine' rinde homenaje a José Luis Garci

  • El programa contará con una entrevista en profundidad con el director y la emisión de la película ‘Distrito quinto’, de Julio Coll
  • #HNCGarci: viernes 15 de mayo, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
José Luis Garci y Elena S. Sánchez, durante el programa de este viernes
José Luis Garci y Elena S. Sánchez, durante el programa de este viernes ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA
PRENSA RTVE

‘Historia de nuestro cine’ dedicará su programa de esta semana a homenajear a uno de los grandes referentes: el escritor, guionista, director y primer cineasta en traerse un Oscar a España, José Luis Garci. Mantendrá una entrevista con la directora y presentadora del programa, Elena S. Sánchez, y comentarán la película de este viernes, ‘Distrito quinto’.

En esta charla con Garci, además de hablar de cine, se repasará su trayectoria, y también se analizará la película que emite el programa esta semana. No la dirigió él, pero habla de un género que Garci ha trabajado y conoce bien. ‘Distrito quinto’ (Julio Coll, 1958) es un noir español, seco, que sigue resultando moderno casi 70 años después de su estreno

Homenaje a Garci, este viernes en 'Historia de nuestro cine'

Homenaje a Garci, este viernes en 'Historia de nuestro cine' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA

‘Distrito quinto’

En este thriller, protagonizado por Alberto Closas, cinco hombres cometen un atraco y huyen cada uno por su lado. Más tarde se reúnen en un piso, que también sirve de academia de baile, para repartirse el dinero. Mientras esperan a Juan, que es el que lleva el botín, cada uno de ellos imagina lo que hará con su parte. Pero la espera se prolonga, y los ladrones empiezan a sospechar que su compañero nunca vendrá. Recuerdan entonces cómo lo conocieron y cómo se desarrollaron los acontecimientos hasta ese día.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: