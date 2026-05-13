'Historia de nuestro cine' rinde homenaje a José Luis Garci

‘Historia de nuestro cine’ dedicará su programa de esta semana a homenajear a uno de los grandes referentes: el escritor, guionista, director y primer cineasta en traerse un Oscar a España, José Luis Garci. Mantendrá una entrevista con la directora y presentadora del programa, Elena S. Sánchez, y comentarán la película de este viernes, ‘Distrito quinto’.

En esta charla con Garci, además de hablar de cine, se repasará su trayectoria, y también se analizará la película que emite el programa esta semana. No la dirigió él, pero habla de un género que Garci ha trabajado y conoce bien. ‘Distrito quinto’ (Julio Coll, 1958) es un noir español, seco, que sigue resultando moderno casi 70 años después de su estreno

Homenaje a Garci, este viernes en 'Historia de nuestro cine' ROBERTO MORENO MOYA ROBERTO MORENO MOYA