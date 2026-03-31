Benita sobre su transición: "No me da miedo morirme, lo que me da miedo es no vivir como Benita"

Benita nació hace 61 años y siempre supo que era una mujer, aunque nació en el cuerpo de un hombre. Se ha sentido acompañada por su familia y sus amigas y amigos durante toda la vida. Ahora, por fin, está en plena transición para ser la mujer que siempre ha sentido que es.

En el documental de dos capítulos que ya tienes disponible en RTVE Play, Benita se marca diez propósitos que va cumpliendo poco a poco. "Contar mi historia", "despedirme de Joaquín", "reconocimiento legal", "reencontrarme con mi cuerpo" o "vestirme como siempre soñé" son algunos de esos propósitos.

"Cuando actuaba, me transformaba, sentía que eran unos espacios de libertad condicional, y ahora tengo que dar todos los pasos y terminarlos para que me firmen esa libertad total y absoluta, para quedar libre", asegura Benita. Sin duda, uno de los momentos más potentes en el camino a esa libertad total es cuando consigue su nuevo DNI y su pasaporte, con la foto, el nombre, en definitiva, con los datos que confirman sobre el papel una identidad que siempre ha sentido como suya.

"No me da miedo morirme, lo que me da miedo es no vivir como Benita" Por supuesto, las cirugías son un paso importante que puede asustar pero que Benita considera imprescindible para la adaptación completa de su cuerpo. "No me da miedo morirme, lo que me da miedo es no vivir como Benita". En el documental, se muestra cómo es la recuperación y cómo se impone la ilusión, frente a todo lo demás. Benita se encuentra con un físico que anhelaba y que ahora, por fin, disfruta. En este recorrido por su transición, la protagonista pasea por su barrio de toda la vida, en Aluche, en Madrid. Visita el que fue su colegio y se emociona al recordar muchos momentos de cuando era pequeña. "Mi infancia siempre ha sido muy feliz. Yo crecí hasta los seis años en el barrio de la alegría, que era un poblado chabolista. Después, a mi madre le regalaron una casa en Aluche". Ella siempre se ha visto como una gran artista, una gran mujer y por eso se afanaba en la actuación, en la transformación. "Cuando llegaba a un sitio, yo sentía que era Rocío Jurado pero las personas lo que estaban viendo era a Pedro Carrasco". Eso ya no volverá a pasar. Benita, en su proceso de transición

Una transición tardía, pero sin vuelta atrás En este documental también tienen cabida numerosas voces expertas que hablan sobre las dificultades que encuentran las personas trans. Elsa Ruiz es guionista, cómica y activista LGTBIQA+ y cuenta las consecuencias que ha tenido para ella ser una mujer trans. "Mi etapa más chunga a nivel salud mental fue por el acoso tránsfobo que he recibido en redes sociales. Aparte de joderme la salud mental y tener varios intentos de suicidio, me privaron de trabajar en los medios. La transfobia me arrebató trabajar con gente que me quería. La transfobia me arrebató no querer seguir aquí", cuenta emociona Elsa Ruiz. Benita explica que ha empezado la transición con 61 años porque ya no podía aguantar más. "La necesidad la he tenido toda la vida y, como decía Camilo Sesto, ya no puedo más". Es consciente de que ha empezado tarde con el proceso, pero da pasos firmes para completarlo cuanto antes. "Yo empiezo mi transición con 61 años, entonces, el tiempo no es lo que me sobra. Todo es mucho más urgente", afirma. Por su parte, la activista Elsa Ruiz pone el foco en que personas como Benita pueden ser un referente para muchas otras: "El caso de Benita me parece muy interesante y muy relevante porque nunca vemos transiciones de personas en edad más avanzada. Es muy importante porque se puede hacer una transición a cualquier edad". Ana Silva, terapeuta especializada en LGTBIQA+, explica también las consecuencias negativas a las que se expone Benita. "Al haber salido del armario en una situación tan pública como la tele, ahora se expone a que todo el mundo opine en redes sociales", y reivindica lo que considera una decisión valiente. "A veces hay gente que dice, ¿cómo te ha dado por ahí, si ya tenías tu vida hecha? Ya. Ponte en su lugar; trata, por un segundo, de ponerte en su lugar. Es tan difícil tener que vivir siendo quien no eres que llega un momento en el que todo se rompe. Dices, tengo que hacerlo", afirma la terapeuta. Hay muchas maneras de completar una transición, y Benita elige la suya. Dice que lo hace, sobre todo, por "ser feliz, por ser quien yo soy, y como yo soy".

"No nos van a devolver a las esquinas" Manolita Chen, como muchas otras, pone de manifiesto que se ha avanzado pero que aun queda camino por recorrer. "Mientras yo esté, habrá casa para recoger a algún niño o niña a la que no quieran en su casa. Habrá que ir luchando, que la mentalidad cambie. Tenemos que ser todas dignas, respetadas y con nuestra libertad, queramos a quien queramos", afirma. Por su parte, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, pone el foco en la importancia de la información. "Cuando hoy dicen, es que parece que hay más trans. No, lo que hay es más información. Ahora no tenemos miedo para ser quienes somos". En la misma línea se pronuncia la actriz Alma Gormedino que insiste en la importancia de la visibilidad. "Lo que hemos conseguido es ser visibles porque existir hemos existido siempre. Es que ahora tenemos altavoces y vamos a dar por saco todo lo que sea necesario, pero no nos van a devolver a las esquinas".