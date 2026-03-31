Día y hora para ver la serie 'Benita' y la película 'Norberta y celebrar el Día de la Visibilidad trans

Desde 2009, el 31 de marzo no es un fecha cualquiera. Este día se dedica a la celebración de las personas transgénero y a la sensibilización contra la transfobia en todo el mundo. Es una jornada para visibilizar sus realidades, reivindicar sus derechos y promover una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad. Con motivo de esta fecha, esta noche, a partir de las 22:20 horas (hora peninsular), en La 2 de TVE y en RTVE Play, RTVE ofrece una programación especial dedicada a la visibilidad trans, con el estreno de Benita y la emisión de la película Norberta, participada por la cadena pública.

Estreno de Benita, a partir de las 22.20 horas El viaje más importante de su vida, Benita lo comenzo en esta casa, en RTVE. La vidente confesó en Baila como puedas su decisión más personal: iniciaba entonces su transición como mujer trans y daba a conocer su nombre elegido, Benita, en honor a su madre. Ya en 2025, la artista hacía efectiva su decisión en Bake Off: famosos al horno, pidiendo al inicio del concurso un cambio de delantal que vendría acompañado de todo un ejemplo de transformación, valentía y dignidad. Esta docuserie se trata de un retrato que mostrará, no solo su proceso de transición con 61 años, sino que brindará un testimonio real y sincero que ayudará a conocer más a la persona que se ha ganado, durante años y por méritos propios, a los espectadores. La producción de RTVE colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), consta de dos episodios de unos 70 minutos de duración, y en ellos Benita narra su historia personal a través de diez propósitos que se plantea para esta nueva etapa de su vida. El público será testigo de momentos como la obtención de su nuevo DNI o su operación de reafirmación de género. Se mostrará la cara menos mediática de su historia, desde su infancia hasta el día de hoy, y se descubrirá a la persona que hay detrás del personaje televisivo. 23.31 min El Recreo – Benita: "Maestro Joao fue un pretexto para ser Benita" Además, la docuserie contará con otras voces expertas y testimonios personales que acompañarán a la protagonista en este viaje e invitarán a reflexionar sobre diferentes aspectos que afectan al colectivo trans. Contará con la participación de familiares; amigos como Inés Hernand, Nagore Robles o Rafa Méndez; y expertos como Carla Antonelli, senadora y diputada de la Asamblea de Madrid; la activista Manolita Chen, o el cirujano Diego Sturletti, entre otros muchos. Recuerda que, si no puedes ver el estreno en La 2 de TVE, Benita estará disponible en RTVE Play para verlo cuándo y donde quieras.