La increíble coincidencia que hizo llorar a Benita el mismo día en que recogió su nuevo DNI

Tras hacer público en Baila como puedas que iba a comenzar su transición, Benita descubre cómo ha vivido este proceso a los espectadores que la han acompañado desde el mismo principio de su viaje. Lo hace en Benita. Nunca es tarde, un inspirador docu-reality que muestra a través de su historia y diversos e importantes testimonios la realidad de las personas trans en nuestro país.

Entre los distintos puntos clave que vivimos junto a ella se encuentra la obtención de su nuevo DNI. "Necesito poner mi identidad delante de alguien y que vea Benita", explica la vidente. Por fin, después de años de sentir vergüenza al entregar su documentación, Benita ha podido ver su nombre en el DNI. A la alegría que de por sí implica tal momento, se ha sumado una casualidad que la ha emocionado muchísimo.

El aniversario que emociona a Benita

Benita no se esperaba para nada que el día en el que finalmente le entregasen el DNI coincidiese con una fecha tan señalada para ella, ya que creía que lo iba a recibir antes. "Me llevé una desilusión. Fui a hacerme mi DNI y mi pasaporte y no me lo daban al momento porque tenían que cotejar la información de la afiliación. No es lo mismo un cambio de nombre que un cambio de género", asegura en el docu-reality.

Sin embargo, cuando sonó el teléfono y le indicaron que ya podía ir a por él, Benita se llevó una sorpresa tremenda. "Hoy es un día especial y además ha querido la vida que fuese así porque es el aniversario de la muerte de mi madre. No puede haber mayor coincidencia en la vida", se la ve explicar de camino a la comisaría. Su madre, Benita como ella, tuvo un papel muy importante en su vida, de ahí la ilusión de la vidente. Nada más salir de la comisaría, alza su DNI al cielo. "Mamá, aquí está Benita", dice con una enorme sonrisa.

La madre de Benita es una figura fundamental en el viaje de la vidente. A ella la unía una gran afinidad, tanto que ya sabía que iba a iniciar su transición antes siquiera de que se lo dijese. "Me respondió con una mirada", recuerda Benita en un momento dado. "La conversación más larga que he tenido con mi madre ha sido sin decir una sola palabra, en silencio", asegura. Su mirada le hizo sentir su orgullo.

"Mi madre era capaz de convertir los panes en peces… y a mí me convirtió en una sirena", cuenta. Benita. Nunca es tarde ya está disponible en RTVE Play, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE. El docu-reality acompaña a la vidente en su transición, un viaje con el que Benita echa la vista atrás al pasado y abre un nuevo capítulo.