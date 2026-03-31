Benita se cambió de nombre en el DNI dos veces: ¿Por qué lo hizo la primera vez?
- La vidente se abre como nunca en un docu-reality inspirador sobre su vida y su transición
- Disfruta de Benita. Nunca es tarde gratis en RTVE Play
Cada vez que Benita tenía que mostrar a alguien el DNI, sentía vergüenza. No reflejaba su identidad, por eso era tan importante para ella que allí se leyera el nombre de su madre, el suyo. Benita Castejón Elvira. Así figura ya en su DNI, un importante e ilusionante paso en su transición. El docu-reality Benita. Nunca es tarde, ya disponible en RTVE Play, la acompaña en este inspirador viaje donde comparte con el público el proceso.
Su reconocimiento legal es uno de los diez propósitos que se fija la vidente, diez objetivos que quiere cumplir antes de decir adiós a Joaquín y seguir su camino como Benita. No son, sin embargo, los únicos nombres que ha llevado. Benita ya había visitado el Registro Civil en otra ocasión para cambiárselo.
De Joaquín a Maestro Joao
Joaquín fue el nombre que le puso su madre cuando nació, pero más tarde añadió Joao antes de Joaquín. Un día se lo escuchó a alguien y decidió que así quería llamarse. "Este nombre es el que yo quiero tener porque yo no me siento cómoda en este nombre. Es como estar metida en una caja que no es la que tiene que envolverte", pensó entonces.
Aunque no acababa de entender por qué quería llamarse Joao y no Joaquín -en su DNI aparecían ambos-, con el tiempo se ha dado cuenta de qué pasaba en realidad. "He entendido que en realidad no estaba cómoda con el nombre porque no era el nombre, era mi identidad. Mi identidad no era ni Joaquín ni Joao ni Maestro. Mi identidad era Benita", explica la vidente en el docu-reality.
Así se dio cuenta de que era Benita
Encontrar su nombre fue fácil y a la vez no tanto. Aunque Benita era un nombre que le había acompañado toda la vida, el de su madre, no lo tenía claro. "Yo quería ser todo menos Benita, porque decía: 'Yo pudiendo ser Susan, pudiendo ser Marilyn…'", reconoce en el documental. Sin embargo, llegó el momento en el que, durante su participación de Baila como puedas, Ane Igartiburu le planteó la pregunta de cómo querría que se dirigieran a ella a partir de entonces. "Jennifer, Rita, Marilyn, Vanessa… todos esos nombres pasaron por mi cabeza en un segundo y de repente es como que se me posó mi madre delante de mí y mi boca habló", recuerda. De pronto lo tuvo claro: Benita.
Es uno de los emocionantes momentos que recuerda la vidente en Benita. Nunca es tarde, el docu-reality que muestra su transición, un proceso cuyo inicio anunció públicamente en esta casa, en el talent Baila como puedas. Desde entonces ha emprendido un camino que ahora comparte, con la sinceridad y el desparpajo que la caracterizan, con ese público que siempre ha estado a su lado. Benita. Nunca es tarde ya está disponible en RTVE Play, la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE.