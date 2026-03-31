Benita se cambió de nombre en el DNI dos veces: ¿Por qué lo hizo la primera vez?

Cada vez que Benita tenía que mostrar a alguien el DNI, sentía vergüenza. No reflejaba su identidad, por eso era tan importante para ella que allí se leyera el nombre de su madre, el suyo. Benita Castejón Elvira. Así figura ya en su DNI, un importante e ilusionante paso en su transición. El docu-reality Benita. Nunca es tarde, ya disponible en RTVE Play, la acompaña en este inspirador viaje donde comparte con el público el proceso.

Su reconocimiento legal es uno de los diez propósitos que se fija la vidente, diez objetivos que quiere cumplir antes de decir adiós a Joaquín y seguir su camino como Benita. No son, sin embargo, los únicos nombres que ha llevado. Benita ya había visitado el Registro Civil en otra ocasión para cambiárselo.

De Joaquín a Maestro Joao Joaquín fue el nombre que le puso su madre cuando nació, pero más tarde añadió Joao antes de Joaquín. Un día se lo escuchó a alguien y decidió que así quería llamarse. "Este nombre es el que yo quiero tener porque yo no me siento cómoda en este nombre. Es como estar metida en una caja que no es la que tiene que envolverte", pensó entonces. Aunque no acababa de entender por qué quería llamarse Joao y no Joaquín -en su DNI aparecían ambos-, con el tiempo se ha dado cuenta de qué pasaba en realidad. "He entendido que en realidad no estaba cómoda con el nombre porque no era el nombre, era mi identidad. Mi identidad no era ni Joaquín ni Joao ni Maestro. Mi identidad era Benita", explica la vidente en el docu-reality. Benita en 'Make Up Stars: Drag Tour' RTVE