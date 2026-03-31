Si te gusta Benita, te gustará Norberta, la película que rompe prejuicios sobre la identidad de género

Norberto (Luis Bermejo) y María (Adriana Ozores) son un matrimonio buscavidas afincado en un humilde barrio de Barcelona, que sobrevive gracias a los arreglos de ropa que sus vecinos les piden y, sobre todo, a los pequeños atracos que comenten de madrugada, con nocturnidad y alevosía.

Aquí es donde nace Norberta, un alter ego como atracadora que servirá al protagonista para explorar su identidad de género y sentirse cada vez más cómodo con la indumentaria femenina. A lo largo de la trama, el personaje interpretado da pequeños pasos hasta que, en una noche del insomnio, se adentra en la Barcelona más crápula para dar rienda suelta a sus impulsos y comenzar a dejar atrás su vida tal y como la conocía hasta ese momento, preguntándose quién es en realidad.

En una de estas incursiones conoce a Samantha, una prostituta transexual, quien, ante las dudas del protagonista, zanja el asunto de una forma rotunda: "si tú te sientes una mujer, es porque eres una mujer; otra cosa es que me quieras preguntar cómo ponerte coño o cómo ponerte tetas". Una cirugía cuya financiación tendrá que depender de su bolsillo ya que, a su edad, la Seguridad Social no se hará cargo de ella y, siendo sexagenario, nadie —ni bancos, ni clínicas— financiarán el coste económico.

Fotograma de 'Norberta'

Una madre que lo sabe y una nieta que lo comprende Para sentirse viva, libre y, en definitiva, ser ella misma, Norberta contará con la comprensión de su madre. Desde la residencia de ancianos en la que vive y que paga gracias a los atracos que su hijo y su nuera comenten a punta de pistola, le mostrará toda su complicidad cuando, sin necesidad de verbalizar lo que está ocurriendo, le regala sus pendientes favoritos ("tómalos, ya no me los voy a poner más"). Su otro pilar fundamental será Paula, su nieta, quien se abre en canal al confesar sus dudas dentro de la relación poliamorosa en la que se ve inmersa. Además, le explica lo que significa ser de género fluido. Una conversación donde se palpa la conexión y complicidad entre dos personas que saben que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, pero que no encuentran su lugar dentro de ninguna de las letras de esas siglas.

"No sé, quizá soy lesbiana" La inesperada lección para todos los espectadores llegará en el momento en que, con gran sensibilidad, se normaliza que género y orientación no van de la mano. Norberta es mujer, pero continúa profundamente enamorada de María, con quien lleva décadas compartiendo lecho y vida. "No sé, quizá soy lesbiana" se pregunta a sí misma cuando decide contarle la situación a su mujer y que ha comenzado la transición y el tratamiento hormonal. Fotograma de 'Norberta' Además de los conflictos familiares, la directora refleja el otro gran problema al que se enfrentan las personas que deciden emprender la transición rozando la tercera edad: el económico. La protagonista deberá encontrar el dinero necesario para sufragar las cirugías de implantación mamaria y de reasignación de sexo. ¿Logrará el matrimonio convertirse en los Bonnie and Clyde a la española?

Luis Bermejo y Adriana Ozores, duelo interpretativo lleno de matices No es la primera vez que vemos a Luis Bermejo metiéndose en la piel de una persona transgénero. El actor, nominado en los Premios Goya en la categoría de actor revelación por la película Una palabra tuya y como mejor actor protagonista por Magical Girl, interpretó a Raúl en la serie de televisión Allí abajo. En aquella ficción interpretó a un hombre transexual, la madre del personaje de la protagonista, que interpreta María León. Ahora, para meterse en la piel de Norberta, Bermejo destaca la importancia que tuvo la obra del filósofo y escritor Paul B. Preciado (conocido por sus aportaciones a la teoría queer, los estudios de género y los estudios trans) a la hora de preparar el papel. Adriana Ozores es María en 'Norberta' En la dupla protagonista de Norberta, Bermejo se reencuentra con Adriana Ozores, con quien ya trabajó en Galgos. La complicidad frente a las cámaras en aquella producción, en la que interpretaban a una pareja de hermanos, fue clave para que Sonia Escolano, guionista y directora de Norberta, se fijara en ellos para interpretar a este matrimonio de clase baja. Sobre si la película tiene parte de homenaje a Los bingueros, uno de los grandes éxitos dirigido por José Luis Ozores y protagonizada por Mariano Ozores (tíos de Adriana), la respuesta es claramente afirmativa aunque "esa escena no es cosa mía", —aclara la actriz en una entrevista en RTVE.es— "sino de la directora Sonia Escolano, porque dice que es una de las películas de referencia de su vida". El resto del reparto de Norberta lo componen figuras como Mariona Terés (a quién próximamente veremos en RTVE en la serie Barrio Esperanza), Carmen Balagué, Adelfa Castro, Xavier Deltell y la emergente María Romanillos, a quien no perderemos de vista a partir de ahora.