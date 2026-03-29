Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 30 de marzo al 5 de abril

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Primera plana y Norberta son solo algunas de las películas que durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Los días de la violencia (Lunes 30 de marzo a las 11.40 en La 2 y RTVE Play) Western italiano ambientado en la Guerra de Secesión. Hace unos meses, el hermano de Joe fue injustamente asesinado por Clifford, un capitán en el ejército del Norte. Como represalia, Joe decide unirse a un grupo de sureños.

Primera plana (Lunes 30 de marzo a las 22.20 en La 2 y RTVE Play) Remake dirigido por Billy Wilder. Un grupo de periodistas aguarda la decisión del Tribunal Supremo de condenar o no a un convicto. Entre ellos tendría que estar Hildy Johnson (Jack Lemmon), el cronista de sucesos del Chicago Examiner. Sin embargo, entre sus planes está casarse y dejar el trabajo. Walter Burns (Walter Matthau), el director del medio, buscará retenerlo por todos los medios posibles.

Las pistolas cantaron la muerte y fue tiempo de masacre (Martes 31 de marzo a las 11.50 en La 2 y RTVE Play) Tom, empeñado en buscar oro, recibe de pronto un mensaje de un amigo. Le pide que regrese a su pueblo natal. Cuando llega, el lugar está bajo el poder del Señor Scott y su sanguinario hijo Jason. No dan puntada sin hilo: todas las personas que podrían facilitarle información sobre ambos acaban muriendo.

Norberta (Martes 31 de marzo a las 0.35 en La 2 y RTVE Play) Comedia familiar protagonizada por Luis Bermejo. Norberto lleva toda la vida con María (Adriana Ozores). Son una familia sencilla, aunque de vez en cuando hacen algún que otro robo. Lo que ocurre es que Norberto necesita sentirse vivo... o viva.

Los malvados de Firecreek (Miércoles 1 de abril a las 11.45 en La 2 y RTVE Play) A Firecreek llegan unos pistoleros con ganas de juerga y que consiguen atemorizar a toda la ciudad. Al sheriff honorario, un granjero cuya mujer está a punto de dar a luz, no le importan los problemas que los forasteros traigan consigo.

Ansiedad trágica (Jueves 2 de abril a las 11.50 en La 2 y RTVE Play) Adaptación de la novela de Frank Gruber. Wes Tancred (Richard Egan) mata en defensa propia al líder de su banda, considerado un héroe por muchos. Pese a ser indultado, es despreciado allá donde va. Tal es su desesperación que llega a Table Rock, donde se encuentra el sheriff Fred Miller (Cameron Mitchell) y ve la oportunidad de redimirse.

La túnica sagrada (Jueves 2 de abril a las 22.00 en La 2 y RTVE Play) Basada en la novela homónima de Lloyd C. Douglas. En la Roma del siglo I, Marcelo Galio (Richard Burton) se gana la enemistad de Calígula (Jay Robinson), hijo y sucesor del emperador Tiberio, por varias afrentas, entre ellas conseguir el amor de Diana (Jean Simmons) y al esclavo Demetrio (Victor Mature). Como castigo, Tiberio lo manda a Palestina y allí Poncio Pilato le ordena condenar a Cristo a morir en la cruz.

Dodge, ciudad sin ley (Viernes 3 de abril a las 11.40 en La 2 y RTVE Play) Wéstern dirigido por Michael Curtiz. En Kansas, un forastero llamado Wade (Errol Flynn) intenta imponer el orden y la justicia en Dodge City ante el dominio de un cacique y su banda. Para conseguir su objetivo cuenta con el apoyo de Abbie, la sobrina del médico local (Olivia de Havilland).

Las cosas sencillas (Viernes 3 de abril a las 22.45 en La 2 y RTVE Play) Comedia dramática dirigida por Éric Besnard. Vincent (Lambert Wilson) es un famoso empresario de éxito que sufre una avería en su coche y Pierre (Grégory Gadebois) acude en su ayuda. Su encuentro les hace preguntarse si realmente están viviendo la vida que quieren.