Jorge Sanz visita 'Historia de nuestro cine'
- El programa homenajea al actor con una entrevista en profundidad y la emisión de su película ‘El año de las luces’ (Fernando Trueba)
- #HNCJorgeSanz: viernes 27 de marzo, a las 22:50 horas en La 2 y RTVE Play
‘Historia de nuestro cine’ recibe como invitado a uno de los rostros más reconocibles del cine español, Jorge Sanz. En casi medio siglo de profesión ha enamorado a varias generaciones con una mezcla irresistible de ternura, gracia, bondad y picardía. Será el protagonista absoluto de este viernes en el programa, en el que presentará la película y mantendrá una larga entrevista después con Elena S. Sánchez, directora y presentadora del espacio.
A partir de ‘El año de las luces’ (Fernando Trueba, 1986), la película que marcó su paso de la niñez a la madurez interpretativa, el programa le rendirá homenaje y hará un repaso por los momentos más destacados de su trayectoria.
‘El año de las luces’
Comedia ambientada en la posguerra y dirigida por Fernando Trueba en la que dos muchachos con síntomas de tuberculosis son enviados a un sanatorio cerca de la frontera portuguesa. Durante su estancia allí, Manolo, el mayor, interpretado por Jorge Sanz, vive su despertar sexual cuando observa a su enfermera desnudarse cada noche. Cuando ella es despedida, Manolo se enamora perdidamente de María Jesús, una chica del pueblo. Acompañan a Jorge Sanz en el reparto Maribel Verdú, Verónica Forqué, Manuel Alexandre y Rafaela Aparicio.