Jorge Sanz visita 'Historia de nuestro cine'

‘Historia de nuestro cine’ recibe como invitado a uno de los rostros más reconocibles del cine español, Jorge Sanz. En casi medio siglo de profesión ha enamorado a varias generaciones con una mezcla irresistible de ternura, gracia, bondad y picardía. Será el protagonista absoluto de este viernes en el programa, en el que presentará la película y mantendrá una larga entrevista después con Elena S. Sánchez, directora y presentadora del espacio.

A partir de ‘El año de las luces’ (Fernando Trueba, 1986), la película que marcó su paso de la niñez a la madurez interpretativa, el programa le rendirá homenaje y hará un repaso por los momentos más destacados de su trayectoria.