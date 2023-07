1757, al oeste del río Hudson. Un grupo de soldados británicos escoltan a Cora y Alice Munro hasta el fuerte donde se encuentra su padre, el coronel Munro, cuando sufren de pronto una emboscada por una tribu. Magua, en quien confiaban para guiarles, les ha traicionado. Muchos mueren en el enfrentamiento, que Cora y Alice observan aterradas. Parece que todo está perdido, pero entonces aparecen Chingachgook y sus hijos Uncas y Ojo de halcón, los últimos miembros de un pueblo a punto de desaparecer, los mohicanos. Salvan a las hermanas Munro y, junto al mayor Heyward, emprenden el camino para poner a salvo a las jóvenes.

Así comienza El último mohicano, una emocionante película que mezcla la acción con el romance. Ojo de halcón, el hijo adoptivo de un mohicano, es sin duda uno de los grandes papeles de Daniel Day-Lewis, retirado de la actuación desde 2017. Madeleine Stowe interpreta a Cora Munro en un reparto que completan Jodhi May como Alice Munro, Russell Means como Chingachgook, Eric Schweig como Uncas, Steven Waddington como el mayor Heyward y Wes Studi como Magua. Ambientada en Albany, en el estado de Nueva York, y con la guerra entre Inglaterra y Francia por el control de las colonias norteamericanas como telón de fondo, lo cierto es que El último mohicano no se rodó en la zona, sino a unos 1000 kilómetros, en Carolina del Norte. Es solo una de las curiosidades que rodean al filme.

Su preparación para El último mohicano no fue menos. Primero estuvo seis meses trabajando con un preparador físico en Inglaterra, después se fue durante un mes a los bosques de Carolina del Norte para vivir junto a expertos en la forma de vida de los nativos americanos. Daniel Day-Lewis aprendió diversas habilidades para meterse en el papel, como rastrear y despellejar animales , construir canoas o luchar con un hacha Tomahawk. Tampoco se separaba de su fusil , llegando incluso a llevárselo para cenar en Navidad.

Pasó varios días en una celda para meterse en la piel del protagonista de En el nombre del Padre, aprendió a coser con el diseñador Marc Happel para dar mayor veracidad a El hilo invisible , se movía en silla de ruedas durante el rodaje de Mi pie izquierdo… Es de sobra conocida la dedicación de Daniel Day-Lewis a la hora de interpretar a sus personajes, llegando a adoptar métodos increíbles para darles vida de la forma más fiel posible, estén basados en personas reales o no.

El rodaje le pasó factura

Si la preparación fue intensa, qué decir del propio rodaje. Se prolongó durante cuatro meses y en las últimas semanas de grabación, como rezaba un reportaje de The New York Times, "apenas hubo tiempo para que nadie comiera o durmiera". La situación llevó a Daniel Day-Lewis a sufrir alucinaciones y claustrofobia como secuelas. "Me cuesta estar en las habitaciones ahora durante largos períodos de tiempo", contaba el actor a la revista, confesando que normalmente podía aguantar alrededor de una hora y luego tenía que salir.