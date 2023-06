Una historia que atrapa al espectador hasta el final, un reparto sensacional con grandes estrellas de Hollywood, una banda sonora que encaja perfectamente con la historia y una canción preciosa como broche final: El juez, dirigida por David Dobkin, es una de esas películas de sofá que entretienen a todo tipo de público. La historia empieza con Hank Palmer, un tiburón de los juzgados que regresa al pueblo en el que nació para el entierro de su madre. Está acostumbrado a enfrentarse a abogados tan poderosos como él, pero nada es comparable con la relación tensa que mantiene con su padre, el juez Palmer, que ha vuelto a beber tras la muerte de su esposa. Su relación entra en una nueva etapa cuando el padre atropella a un hombre: un delincuente recién salido de la cárcel donde ha estado 20 años por un homicidio, una condena que le impuso el juez Palmer.

Letra de la canción 'The Scientist'

Come up to meet you, tell you I'm sorry

You don't know how lovely you are

I had to find you, tell you I need you

And tell you I set you apart.

Tell me your secrets, and ask me your questions

Oh let's go back to the start

Running in circles, coming up tails

Heads on a science apart.

Nobody said it was easy

It's such a shame for us to part

Nobody said it was easy

No one ever said it would be this hard

Oh take me back to the start.

I was just guessing at numbers and figures

Pulling the puzzles apart

Questions of science, science and progress

Don't speak as loud as my heart

Tell me you love me, come back and haunt me,

Oh, when I rush to the start

Running in circles, chasing in tails

Coming back as we are.

Nobody said it was easy

It's such a shame for us to part

Nobody said it was easy.

No one ever said it would be so hard

I'm going back to the start.