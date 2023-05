John Ford tenía 70 años, seis premios Oscar y más de 140 películas a sus espaldas cuando en 1963 rodó La taberna del irlandés, quizá su película más cuestionada y peor valorada. Fue la última vez que el director trabajó con su actor fetiche, John Wayne, y aunque arrasó en taquilla no pudo evitar las críticas negativas: tanto por ser políticamente incorrecta como por su baja calidad artística, llegando a decirse que Ford con el único objetivo de pasar un rato entre amigos en Kauai, (Hawái). Aunque no todos piensan igual, y son muchos los que opinan que es una de sus películas más divertidas y entrañables. Cuando John Ford le ofreció el papel de Gilhooley a Lee Marvin, el actor dijo: "Acepto, no me importa cuál es la historia. ¡Es una buena excusa para tener unas vacaciones pagadas en Hawái!".

Qué cuenta la película Tres viejos veteranos de guerra viven retirados en una isla de la Polinesia Francesa. Dos de ellos son Michael Donovan, a quien llaman Guns, y Thomas Gilhooley, conocido por Boats. Nacieron el mismo día y cada cumpleaños lo celebran con una pelea. En sus vidas tranquilas irrumpe Miss Amelia Dedham, que gestiona una potente empresa naviera y viaja a la isla en busca de su padre, el doctor Dedham, el tercero de los veteranos. No le conoce, pero sabe que tuvo tres hijos con una nativa. Donovan quiere proteger a su amigo y se hace pasar por el padre de sus hijos. Amelia no se cree lo que le dicen e investiga por su cuenta. ¿Qué pasará cuando descubra la verdad? Guns y Boats celebran siempre su cumpleaños a puñetazos en 'La taberna del irlándés'

Sobre el guion La Paramount tenía un guion, inspirado en un relato de James A. Michener, que fue pasando por casi todos los guionistas que tenía en nómina. Solo cuando cayó en manos de John Ford el proyecto se puso en marcha. Eso sí, buscando un nuevo guionista para rehacer la historia a su gusto. Fue cuando recurrió a su amigo James Edward Grant, que trabajó codo con codo con Frank S. Nugent. Este guionista tuvo una gran carrera en Hollywood: escribió 21 guiones de cine y 11 de ellos fueron para películas de John Ford: la primera fue Fort Apache y la última, 15 años después, La taberna del irlandés. Póster original de 'La taberna del irlandés' RTVE

Un reparto formidable John Wayne encabeza el reparto y junto a él trabajan estrellas de Hollywood como Lee Marvin, Elizabeth Allen, Jack Warden, Cesar Romero y Dorothy Lamour, que se despidió de la interpretación con esta película. Además, puede verse a Patrick Wayne, hijo de John Wayne, que interpreta a un oficial naval australiano. Patrick ya había rodado con su padre títulos tan conocidos como Centauros del desierto, El hombre tranquilo y Río Grande. Tras La taberna del irlandés, volvieron a trabajar juntos en otras cinco películas. John Wayne y Lee Marvin ya habían compartido cartel, y en dos ocasiones: Los comancheros, de Michael Curtiz, y El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford. John Wayne y Lee Marvin ya habían trabajado con John Ford antes de hacer 'La taberna del irlándés'