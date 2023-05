La amenaza de Andrómeda es la primera novela de Michael Crichton que se llevó al cine. Escribió el libro en 1969 y el director Robert Wise hizo la adaptación cinematográfica en 1971. Era ya un peso pesado de Hollywood, con éxitos a sus espaldas como Quiero vivir, West Side Story y Sonrisas y Lágrimas. Tenía 4 premios Oscar (y luego le dieron el quinto, el Premio en memoria de Irving Thalberg) y el orgullo de haber sido el montador de Ciudadano Kane. Hizo todo tipo de cine y todo lo hizo bien: terror, musical, bélico, histórico, wéstern, ciencia ficción... A este género pertenece La amenaza de Andrómeda, que recibió dos nominaciones a los Premios Oscar: mejor dirección artística y mejor montaje.

La amenaza de Andrómeda tiene un peculiar reparto, con Arthur Hill, David Wayne, James Olson y Kate Rerid en los papeles principales. Casi todos hicieron sus carreras en el teatro y la televisión, y como curiosidad podemos señalar que David Wayne fue el actor que más veces rodó con Marilyn Monroe . Más curioso resulta el hecho de que Michael Crichton hace un cameo: es en la escena en la que se pide al médico Mark Hall que no haga la operación de cirugía y a él se le ve en los planos de la sala de operaciones.

Para Robert Wise no fue la primera incursión en el cine de ciencia ficción, ya que 20 años antes rodó Ultimatum a la tierra. Tras La amenaza de Andrómeda hizo una película de catástrofes , Hindenburg, y una película de culto: Star Trek, la película . Fue en 1979 y con ella inauguró la saga que se llevó al cine tras el éxito de la serie de televisión, emitida en los años 60. Tuvo un gran éxito en este estilo de cine, pero sus gustos iban por otro lado. “Una de las razones por las que prefiero el cine de los cincuenta y los sesenta es porque creo que las historias eran más humanas, más de la gente. No quedarán relegadas detrás de los efectos especiales”, dijo en una entrevista.

Música y acción

La película contó con el buen hacer de Douglas Trumbull al frente de los efectos especiales, y su trabajo recibió muy buenas críticas. Hoy quizá no gusten tanto, ya que la tecnología ha avanzado mucho. Pero es preciso reconocer lo efectivos que fueron en los albores de los 70. Es importante destacar la banda sonora, firmada por el saxofonista y músico de jazz neoyorquino Gil Mellé. Se dice de él que fue uno de los primeros compositores en utilizar sintetizadores en una gran orquesta y se aplaude su trabajo a la hora de potenciar las escenas más dramáticas.

La partitura general solo tiene ocho temas y el compositor construyó varios instrumentos para lograr los sonidos que deseaba para los momentos de tensión y suspense. "El encargo que me hizo Robert Wise fue el más difícil y complicado que he recibido en mi vida. No creo que a ningún compositor en la historia del mundo se le haya pedido que escriba música sin temas, sin acordes, sin estructura armónica y con sonoridades totalmente nuevas. Por suerte, en aquellos años yo tenía mucha confianza en mí mismo y supe que podía hacerlo", contó en una entrevista.