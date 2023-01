Son muchos los expertos en cine que no valoran positivamente Dos mulas y una mujer, aunque todos la recomiendan. Para empezar, la película cuenta con dos pesos pesados de Hollywood, Clint Eastwood y Shirley McClaine, una actriz que hace sublime cualquier papel que interpreta. Todos dicen que ella se come la película y se come a su compañero de reparto, y es cierto: McClaine es una roba planos, cuando aparece se lleva todo el protagonismo sin necesidad de abrir la boca.

La película se rodó en 1970 y sería injusto catalogarla como un western, ya que bebe de muchos géneros y toca diversos temas. El director Don Siegel y Clint Eastwood ya habían trabajado juntos en El desafío de las Águilas, junto a Richard Burton, y ahí surgió la idea de hacer Dos mulas para la hermana Sara, que es el título original de la película, con Elzabeth Taylor. Las historias de Hollywood dicen que la actriz puso tantas condiciones y pegas que decidieron ofrecer el papel a Shirley McClaine, que ya había hecho El apartamento e Irma la dulce, logrando ser nominada por ambas interpretaciones. Al director y los protagonistas, un trío de lujo, hay que añadir al compositor Ennio Morricone, autor de las mejores bandas sonoras del cine de Oeste, como las que hizo para la 'Trilogía del dólar'.

'Dos mulas y una mujer', la única vez que trabajaron juntos Clint Eastwood y Shirley McClaine 'Dos mulas y una mujer', con Clint Eastwood y Shirley McClaine

El argumento de la película Dos mulas y una mujer está ambientada en un hecho histórico: la batalla que se libra en México entre los seguidores de Benito Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria. Clint Eastwood interpreta a Hogan, un seco mercenario que salva a una monja, interpretada por Shirley MacLaine, de las garras de tres agresores. Cuando Hogan descubre toda la información que la hermana Sara tiene sobre un fuerte francés, emprenden un camino juntos en el que descubrirán y aprenderán mucho el uno del otro. Hay varias escenas míticas, pero destaca sobre todo la que transcurre cuando la hermana Sara tiene que sacar la flecha que Hogan tiene clavada. Él bebe alcohol para aguantar el dolor y ella sigue sus indicaciones, pero pronto se evidencia la atracción sexual que nace entre ellos. Otra de las más recordadas, es cuando la hermana Sara presta su hombro para que Hogan, todavía herido y borracho, pueda disparar. Y no hay que olvidar la escena de la revelación, cuando Hogan conoce la verdad de Sara. Los actores Clint Eastwood y Shirley McClaine en 'Dos mulas y una mujer' RTVE