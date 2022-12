Las campanas de Santa María no es una película navideña, pero su historia sí encaja en el cine que solemos ver durante estas fiestas. Es la secuela de Siguiendo mi camino, cinta de Leo McCarey que se llevó siete premios Oscar, entre ellos a mejor película, mejor director y mejor actor, que fue a parar a Bing Crosby. El éxito cosechado animó al equipo a rodar una secuela y tan solo un año después se estrenaba Las campanas de Santa María. Bing Crosby vuelve a ponerse la sotana del padre Chuck O'Malley para ir a su nuevo destino, el colegio de monjas y la parroquia de Santa María, que están en un barrio humilde de Nueva York. Allí se topará con el recio caracter de la hermana Benedicta, interpretada por Ingrid Bergman, y con un gran reto: formar un coro para sacar a los chicos de la calle y lograr que un millonario done un edificio nuevo para instalar allí el colegio, ya que el viejo va a ser demolido. El sacerdote tendrá que conseguir dinero y alejar a los chicos de los peligros de la calle, dos objetivos que intentará lograr por medio de la música.

Ingrid Bergman, más que una estrella

Cuando la actriz rodó la película ya era una estrella, con éxitos como Casablanca, Por quién doblan las campanas, Luz que agoniza -le dió su primer Oscar- y Recuerda. Su interpretación tuvo unas críticas muy buenas y logró su tercera nominación al Oscar , y por tercer año consecutivo. Era la favorita, pero se lo arrebató Joan Crawford por su excelente trabajo en Alma en suplicio (y eso que fingió estar enferma para no ir a la ceremonia porque pensaba que no se lo llevaría). No se llevó el Oscar pero sí se llevó el Globo de Oro, el segundo de su carrera.