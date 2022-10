Entre el basto universo del cine clásico, hay películas que lejos de envejecer con el tiempo, multiplican su grandeza. Tú y yo (An Affair to Remember), la película dirigida por Leo MacCarey, protagonizada por Cary Grant y Deborah Kerr que podrá verse este 3 de octubre en Días de Cine Clásico de La 2. Una nueva versión a color de Tú y yo (Love Affair) que el mismo director había dirigido en 1939 basándose en una idea original.

No son muchos los casos de directores que hayan rodado otra versión de alguna de sus propias películas. Su primer filmen estaba protagonizado por Charles Boyer e Irenne Dunne, y al igual que en su segunda versión a color, contaba la historia de un encuentro fortuito entre un elegante playboy y una corista de un club nocturno que se conocen durante un viaje en barco. La conexión entre ambos es inmediata, pero hay un problema… ambos están comprometidos.

Deborah Kerr ('Tú y yo'), la actriz que no quería ser ella misma

Misma trama, mismo director, pero diferente resultado. Si la primera está considerada una gran película, con su segunda versión MacCarey consiguió transformar su película en una obra maestra. A continuacuón, repasamos esta y otras curiosidades y anécdotas de la película.

Afortunadamente tenía a Marnie Nixon , la voz secreta de las grandes estrella de Hollywood. Al menos, de las que no sabían afinar como Kerr. Nixon recreó la voz que tendría Kerr si hubiera sabido hacerlo.

En la dorada época hollywoodiense de los 50, los musicales estaban a la orden del día . Las películas, si no eran musicales, al menos tenían una escena en la que sus protagonistas se daban al canto. Este fue un gran handicap para Kerr, cuyo talento para la interpretación era inversamente proporcional a sus dotes de canto.

2. Cantar y bailar no era el fuerte de Deborah Kerr

Algo para recordar (Sleepless in Seattle, 1993), fue el homenaje de Nora Ephron con Meg Ryan y Tom Hanks en los papeles principales. Aunque la calidad distaba mucho de las originales. Un año más tarde llegaría Love Affair (1994), con Warren Beatty y Annete Bening en los papeles protagónicos. En esta versión, él es un futbolista retirado (aunque con vocación de pintor) y, en lugar de en un barco, se conocen en un vuelo a Sidney: quedan tres meses después en el Empire State Building y el resto es historia. El resultado también es bastante decepcionante.

El director de Tú y yo marcó un precedente del que merece la pena tomar nota: si alguien va a hacer un remake de tú película, mejor que te ocupes tu mismo. Al menos, es la conclusión que puede sacarse tras los dos intentos fallidos que se hicieron de Affair to Remember en los años noventa.

4. Injusto olvido de la Academia en los Premios Oscar

Un éxito en los premios Oscar no equivale, y todos lo sabemos, a una mayor calidad de la película. Pero hay casos -y el de esta película lo es- en que el desatino es demasiado sangrante. Que una cinta como Tú y yo no lograse llevarse ninguna estatuilla fue un duro golpe para todo el equipo. Es cierto que compitió gracias a su música (canción y banda sonora), fotografía y vestuario, pero para una película de estas características esa situación fue casi peor que no optar a ningún premio.