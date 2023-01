El de Shirley MacLaine podría haber sido un personaje de película, tan exitoso como controvertido, con unas creencias bien inamovibles, sin pelos en la lengua hasta para hablar de su propia familia. La actriz podría ser la protagonista de su propia película, pero ella solo actúa frente a las cámaras. Tras ellas, se muestra tal cual es. A sus 88 años, presume de tener una carrera que muchos desearían. La protagonista de Dos mulas y una mujer ha sido nominada al Premio Oscar en seis ocasiones. Al final, acabó llevándose la estatuilla en el año 1984 por su papel en La fuerza del cariño.

Además de su trabajo en el cine y en televisión, Shirley MacLaine llama la atención por sus creencias. La actriz está segura de que hay vida extraterrestre, ella misma asegura que ha visto algún ovni desde su casa de Santa Fe. También es una firme defensora de la reencarnación. "Creo en la reencarnación. He leído muchísimo sobre el asunto y estoy perfectamente convencida", contesta convencida cuando le preguntan sobre el tema en cuestión. En una de sus vidas pasadas, Shirley asegura que fue una princesa inca.

Warren Beatty, su hermano

Warren Beatty es hermano de Shirley MacLaine. MacLean Beaty, estos son sus apellidos reales, pero adoptó MacLaine en su nombre artístico después de que el productor del musical Me and Juliet, uno de sus primeros trabajos, no supiera pronunciarlo. Nunca han trabajado juntos. Ella siempre ha sido gran defensora del actor, hasta cuando protagonizó aquel error garrafal en la gala de los Premios Oscar, cuando se confundió de sobre y anunció como ganador de la categoría más importante de la ceremonia al equipo La La Land en lugar del de la película de Moonlight. "Tenían que haber reaccionado antes. La situación en la que pusieron a mi hermano fue terrible", aseguró en una entrevista. Finalmente, la empresa que gestionaba las votaciones de la gala de los Oscar pidió perdón por el error en las tarjetas.

Ese error quedará para la historia, pero Warren Beatty siempre ha sido famoso por su faceta de sex symbol, además de su carrera cinematográfica. Sobre su vida sentimental, tambié habló Shirley MacLaine: "Debo de ser la única actriz de Hollywood que no he mantenido una relación con Warren Beatty", confesó.

Los hermanos Shirley MacLaine y Warren Beatty, antes y después

Shirley MacLaine se define a sí misma como una defensora de su hermano, pero también le suelta alguna que otra pullita en sus entrevistas. "Yo fui candidata para protagonizar Bonnie & Clyde, pero en cuanto Warren se unió al proyecto, me echaron. Habría sido una película incestuosa, pero la verdad es que me encantaría hacer una escena romántica con él, a ver si entiendo a qué viene tanto revuelo... Yo por si acaso mantengo a mi hija lo más alejada de su tío posible", declaró Shirley MacLaine, ¿entre bromas?